Messi se vuelve a cruzar con el alemán Müller en la final de la MLS

Thomas Müller y Lionel Messi se verán las caras en la final de la MLS.

El Inter Miami de Lionel Messi va en búsqueda de su primera MLS Cup el próximo sábado cuando enfrente al Vancouver Whitecaps de Thomas Müller; y aunque se trate de dos campeones del mundo, en el campo de juego habrán otros futbolistas que también han ganado el certamen más importante de todos.

La categoría de los equipos y la presencia de grandes figuras garantizan una final apasionante que en 90 minutos definirá si un equipo de Estados Unidos o uno de Canadá se quedará con el torneo.

Cuáles son los campeones del mundo que jugarán la final de la MLS

Tomas Müller, mediocampista o punta que defiende los colores del Vancouver Whitecaps, ganó la final de la Copa del Mundo con Alemania en el Mundial de Brasil 2014 al vencer a la Selección Argentina por 1 a 0, con el gol de Mario Götze a los 24 minutos del tiempo extra, cuando solo faltaban 6 para que el partido se definiera desde los doce pasos.

Por el lado del Inter Miami los campeones del mundo son cuatro. Es que además del capitán del combinado nacional que levantó la Copa del Mundo en 2022, el conjunto estadounidense también cuenta con Rodrigo De Paul, quien se sumó a las filas de Los Garzas a mitad de año con la intención de compartir plantel con su amigo Lionel Messi.

Aunque en un principio fueron muchas las dudas sobre si la decisión de cambiar de la Liga de España a la MLS iba a servirle para poder ser convocado a la próxima cita máxima del fútbol mundial por la diferencia en la calidad y exigencia de ambos torneos, De Paul es una fija en el equipo de Lionel Scaloni y la jugada del mediocampista le salió bien.

Además, el Inter Miami cuenta con otro jugador que también sabe cuánto pesa el trofeo más lindo de todos: Sergio Busquets. España se consagró en el Mundial 2010 realizado en Sudáfrica y el mediocampista que tenía 21 años disputó los siete partidos, sumando 665 minutos, no registró goles y recibió una tarjeta amarilla.

¿Cuándo se juega la final que tendrá como protagonista a Lionel Messi?

Lionel Messi tendrá la oportunidad de alcanzar su título 47 el próximo sábado 6 de diciembre cuando a partir de las 16.30 reciba en el Chase Stadium al equipo canadiense.

El Inter Miami ya rompió el récord de goles convertidos en una temporada al marcar 97 entre la liguilla y los playoffs y frente al Vancouver Whitecaps podría llegar a los 100 goles, haciendo un poco más épico lo logrado.

El capitán argentino sigue mostrando su vigencia y participó de 13 de los 17 goles que convirtió el elenco rosado en los playoffs: convirtiendo seis goles y realizando siete asistencias.