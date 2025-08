La advertencia de un técnico mundialista a Lionel Scaloni para su futuro: «Tiene que elegir bien»

A menos de un año para el inicio del Mundial 2026, los focos empiezan a posarse sobre la Selección Argentina de Lionel Scaloni. En la previa, un experimentado entrenador argentino dio su opinión al respecto y le marcó la cancha al campeón del mundo.

Scaloni ya comenzó el proceso de renovación en la Albiceleste y tuvo grandes resultados, ganando tanto dos Copas América como el Mundial de Qatar. A partir de esto, el oriundo de Pujato se ganó el cariño de todos los fanáticos del país, aunque hay pocas certezas sobre su futuro.

El entrenador ya analizó marcharse hace dos años y ahora se pondrá a pensar luego del Mundial 2026. En este contexto, Ricardo Gareca analizó su presente en una charla con Los Edul.

El exentrenador de la Selección de Chile y Perú se refirió a Scaloni y planteó cuáles deberían ser los próximos pasos de su carrera.

Qué dijo Gareca sobre el futuro de Lionel Scaloni

“La capacidad de Scaloni es indiscutible, lo que pasa es que es tan joven… Y lo único que ha hecho es ser exitoso. Arrancó y no paró más. Y a nivel de selección. La carrera de él recién comienza. ¿Cuál es su trayectoria como entrenador? Argentina. Entonces no se puede saber cómo va a responder«, comenzó Gareca.

Y planteó que «uno deduce que no va a tener problemas. La clave del entrenador son las decisiones. Dónde me meto y dónde no. Lo de él va a ser elegir bien dónde se va a meter“. En ese sentido, se animó a dejarle un consejo pensando en el momento que deje la Selección.

“Scaloni, hoy o mañana, la determinación que tome va a ser importante para que él pueda seguir sosteniéndose. ¿Con qué? Con grandes jugadores, con equipos que le presenten la oportunidad de pelear y ganar campeonatos, plasmar una idea. Eso va a ser muy importante”, cerró el Tigre.