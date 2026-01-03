Son 33: los convocados por Gallardo para la pretemporada en San Martín y los amistosos en Uruguay

Los hinchas de River y un notable recibimiento en San Martín de los Andes. (@RiverPlate)

Marcelo Gallardo comenzó una nueva pretemporada al frente del Millonario en uno de sus destinos preferidos: San Martín de los Andes. La delegación ya está instalada en el Loi Suites Chapelco, tras el notable recibimiento de los hinchas durante la noche del viernes.

Para esta etapa de preparación física, el Muñeco convocó a 33 jugadores que, además de entrenarse en la ciudad neuquina, viajarán luego a Uruguay para disputar dos amistosos correspondientes a la Serie del Río de la Plata.

El primero de ellos será ante Millonarios de Colombia, el domingo 11 de enero. Casi una semana más tarde, el sábado 17, River enfrentará a Peñarol. Ambos encuentros se disputarán en el Campus de Maldonado.

El uno por uno: los 33 jugadores citados

Con las incorporaciones de Fausto Vera y Aníbal Moreno, mediocampistas provenientes del fútbol brasileño, y la llegada de Marcelo Barovero, quien se sumó al cuerpo técnico de Gallardo como entrenador de arqueros, así quedó la lista de convocados:

Arqueros (5): Franco Armani, Ezequiel Centurión, Jermías Ledesma, Santiago Beltrán y Franco Jaroszewski

Defensores (12): Gonzalo Montiel, Fabricio Bustos, Agustín Obgregón, Marcos Acuña, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Ulises Giménez, Facundo González y Sebastián Boselli.

Mediocampistas (11): Juan Carlos Portillo, Aníbal Moreno, Fausto Vera, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Tomás Galvan, Thiago Acosta, Leonel Jaime, Maximiliano Meza, Juan Fernando Quintero, Santiago Lencina y Matías Galarza Fonda.

Delanteros (5): Facundo Colidio, Maximiliano Salas, Sebastián Driussi, Ian Subiabre y Agustín Ruberto.