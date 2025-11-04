Sin Moretti en la conducción, el plan de la dirigencia de San Lorenzo para reordenar el club

Claudio Tapia convocó a una reunión con la CD de San Lorenzo para discutir el futuro del club.

San Lorenzo atraviesa horas de máxima tensión política e institucional. Luego del encuentro caliente en el predio de Ezeiza de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), donde hubo gritos, acusaciones y hasta amenazas de desafiliación, y el pedido de Claudio Chiqui Tapia de que le presenten un proyecto sobre el futuro de la institución, los dirigentes del club de Boedo preparan un plan de reestructuración interna sin el presidente Marcelo Moretti.

El mandatario de la AFA les dio plazo hasta este martes para presentar una propuesta formal que garantice la gobernabilidad y evite un escenario de intervención o sanción. Sin embargo, aún no recibieron la citación oficial para concretar el encuentro, mientras trabajan en los últimos detalles del documento que presentarán.

El plan de la dirigencia para reordenar a San Lorenzo

El proyecto contempla una Comisión Directiva rearmada, con Sergio Costantino como presidente y Ulises Morales como vicepresidente, en reemplazo de Moretti. Se trata de una fórmula de consenso que busca estabilizar el clima interno luego de semanas marcadas por enfrentamientos, renuncias y acusaciones cruzadas.

Uno de los puntos centrales será la inclusión de Néstor Ortigoza en el nuevo esquema. Por pedido directo de las autoridades del fútbol argentino, el campeón de la Libertadores 2014 será el “hombre de confianza” dentro de la estructura.

Aunque algunos dirigentes mostraron reparos porque fue cercano a Moretti tiempo atrás, admiten que su figura aporta equilibrio, legitimidad en medio del caos institucional y cederán ante el pedido.

El contexto que llevó a este escenario fue un encuentro de alto voltaje político en Ezeiza. Tapia reunió a Moretti, Matías Lammens, Horacio Arreceygor, Ortigoza, Costantino, Alejandro Tamer, Javier Allevi, Emiliano Rodríguez y Manuel Agote, en una cita que terminó a los gritos.

Agote, representante de Sebastián Pareja, abandonó la sala luego de llamar “traidor” a Lammens, y el titular de AFA reaccionó con firmeza, advirtiendo que si alguien intenta intervenir el club a través de la IGJ, podría desafiliarlo de la Asociación.

Además, Tapia se mostró molesto con la breve gestión de Julio Lopardo y con la administración del dinero que la AFA había girado para el pago de sueldos, ya que los fondos quedaron trabados en una cuenta embargada. Antes de retirarse, fue claro: San Lorenzo debía definir su futuro antes del martes, en medio de un panorama financiero y dirigencial límite.

Cuando el presidente de la AFA se retiró, los dirigentes del Ciclón continuaron reunidos entre ellos, pero el clima estalló. Pablo García Lago intentó golpear a Moretti y debió ser contenido por el resto de los presentes. El episodio, aunque no pasó a mayores, refleja el nivel de fractura y tensión que hoy atraviesa a la institución.

En este escenario, la dirigencia busca mostrarle a Tapia una salida ordenada, con nombres que transmitan estabilidad y compromiso. En Boedo lo tienen claro: este martes será decisivo para el futuro inmediato del club.