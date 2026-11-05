La 10 de la Selección Argentina: por qué nadie la usará en esta doble fecha FIFA

La mítica camiseta con el número 10 tendrá nuevo dueño en las Eliminatorias del próximo año.

La Selección Argentina empezará una nueva etapa sin Lionel Messi. Con el retiro del capitán, uno de los interrogantes es en torno a qué pasará con la camiseta número 10 que Leo defendió durante casi dos décadas. En la antesala del clásico ante Uruguay, que se disputará en La Bombonera, ya hay una primera decisión sobre el histórico dorsal que quedó vacante.

Como en los amistosos de la fecha FIFA no es obligatorio asignar los dorsales del 1 al 11, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni mantendrá la mítica camiseta colgada en el vestuario. Es decir, que el duelo ante la Celeste que se disputará el 13 de noviembre, la 10 seguirá sin dueño.

La incógnita tendrá que esperar hasta 2027. La Albiceleste afrontará las Eliminatorias Sudamericanas con un nuevo número 10 y todas las miradas apuntan a Nico Paz, quien atraviesa un presente inmejorable en el Como de Italia.

El mediocampista viene de marcar un gol y dar una asistencia en la histórica goleada 9-1 ante Lens por la Champions League y también brilló en la última ventana internacional con la Selección Mayor.

Fiel admirador de Leo, el talentoso mediocampista le sacó el máximo provecho a su zurda: convirtió en los tres amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, y además aportó una asistencia frente al seleccionado boliviano. Por presente y proyección, es el principal candidato a heredar el dorsal que dejó Messi.

«Del juego de Nico me gusta todo. Me gusta mucho cómo juega. Ojalá tenga la 10, me gustaría», expresó su compañero Valentín Barco, quien también se sumó a la discusión sobre el futuro del histórico número.

Sin embargo, Nico Paz no es el único aspirante. Alexis Mac Allister aparece entre las alternativas. Incluso ya lució ese dorsal en Argentinos Juniors, Brighton y actualmente en Liverpool. También está Enzo Fernández, un volante central con características de enganche, y Franco Mastantuono, el único integrante de este plantel que ya utilizó la camiseta de Messi en un partido oficial, frente a Ecuador, en Guayaquil.

Selección Argentina: los convocados por Lionel Scaloni para la última doble fecha FIFA

En su primera convocatoria sin el astro argentino, ya retirado del equipo nacional, Scaloni presentó la plantilla de 28 futbolistas con algunas sorpresas entre regresos, debutantes y nombres que se sospechaban podrían ausentarse.

Una de las principales novedades es la presencia de Emiliano “Dibu” Martínez. Tal como había anticipado en una entrevista, el arquero del Chelsea fue incluido pese a la fractura de mandíbula que sufrió semanas atrás durante el partido ante Everton por la Premier League.

Las ausencias

La convocatoria también presenta varias bajas importantes. El defensor Cristian “Cuti” Romero y el delantero Lautaro Martínez no fueron citados por las lesiones que atraviesan.

En tanto, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso quedaron afuera por decisión del entrenador. Sus ausencias en esta oportunidad se producen en medio de una renovación del plantel con vistas al próximo ciclo de la Selección.

A ellos, además de Lionel Messi, también se les suma Nicolás Otamendi, que ya no forma parte del equipo nacional tras retirarse en la gira pasada, mientras que Nahuel Molina y Leandro Paredes figuran ausentes tras haber sido suspendidos.

Los nuevos nombres de Scaloni

Entre las novedades aparecen Aaron Anselmino, defensor del Chelsea, y Mariano Troilo, actualmente en Parma. Ambos tendrán la oportunidad de ganarse un lugar en la defensa.

También vuelve Gonzalo Montiel, que no había sido convocado para los amistosos de septiembre y octubre. Cachete disputó su último encuentro en la recordada final ante España por la Copa del Mundo, siendo reemplazado a poco de iniciarse el segundo tiempo.

El duelo ante Uruguay se llevará a cabo el viernes 13 de noviembre en La Bombonera, mientras que el segundo y último partido, ante Costa Rica, tendrá lugar el martes 17 de noviembre en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Con información de TyC Sports