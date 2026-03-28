TC en Neuquén: así se vive la primera jornada en el autódromo de Centenario
El autódromo de La Colonia vibra con la tercera fecha del calendario. Son siete los zonales en pista.
Fotos Matías Subat
El Turismo Carretera empezó su programa en la pistra del autódromo de Centenario y se vienen los momentos determinantes para buscar los mejores tiempos de cara a las series y finales del domingo. El TC y el TC Pista tuvieron sus primeros entrenamientos, mientras que las teloneras, Fórmula 2 y Turismo Carretera 2000 tendrán sus primeras definiciones en la jornada de hoy.
En todas hay presencia zonal: los rionegrinos José Manuel Urcera y Joaquín Ochoa, y el neuquino Juan Cruz Benvenuti, corren en el TC; Benjamín Ochoa y Benjamín Antón, ambos de Río Negro, lo hacen en el TC Pista; Thomas Ojeda, de Neuquén, participa en la F2; y otro neuquino, Camilo Echeverría, está de vuelta para correr en el TC 2000.
En fotos, las primeras horas de acción en el autódromo de Centenario.
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