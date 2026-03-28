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Deportes

TC en Neuquén: así se vive la primera jornada en el autódromo de Centenario

El autódromo de La Colonia vibra con la tercera fecha del calendario. Son siete los zonales en pista.

Redacción

Por Redacción

Colmado. Así está el predio de La Colonia en la primera jornada de La Máxima y sus teloneras. (Matías Subat)

Colmado. Así está el predio de La Colonia en la primera jornada de La Máxima y sus teloneras. (Matías Subat)

Fotos Matías Subat

La zona de boxes lució colmada desde las primeras horas.

El Turismo Carretera empezó su programa en la pistra del autódromo de Centenario y se vienen los momentos determinantes para buscar los mejores tiempos de cara a las series y finales del domingo. El TC y el TC Pista tuvieron sus primeros entrenamientos, mientras que las teloneras, Fórmula 2 y Turismo Carretera 2000 tendrán sus primeras definiciones en la jornada de hoy.

En todas hay presencia zonal: los rionegrinos José Manuel Urcera y Joaquín Ochoa, y el neuquino Juan Cruz Benvenuti, corren en el TC; Benjamín Ochoa y Benjamín Antón, ambos de Río Negro, lo hacen en el TC Pista; Thomas Ojeda, de Neuquén, participa en la F2; y otro neuquino, Camilo Echeverría, está de vuelta para correr en el TC 2000.

En fotos, las primeras horas de acción en el autódromo de Centenario.

Los fanáticos, mezclados con los autos en las calles de boxes de La Colonia.

Benjamín Antón se quiere llevar la victoria a Cinco Saltos.
Camilo, de regreso. Echeverría buscará ser protagonista en el TC 2000.
Una pausa y algún refresco en la zona gastronómica y empresarial.
Benjamín Ochoa viene a Neuquén por su primer podio del año.
Cambio y fuera. Los neumáticos, siempre claves en las competencias.
Mientras Ardusso se fue con su TC, los colaboradores le «etacionan» el TC 2000. Facundo, a dos puntas.


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