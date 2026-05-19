Confirman aumento salarial para empleados bancarios: cuánto cobrarán desde junio de 2026

Los empleados bancarios cobrarán con aumento a partir del próximo mes. Se trata de un incremento del 2,6% correspondiente a los haberes de abril. La actualización se estableció en un acuerdo entre la Asociación Bancaria, liderada por Sergio Palazzo, y las cámaras empresarias.

Nuevo aumento para empleados bancarios

La suba, según lo explicado, mantiene la paridad con el último índice de inflación, que se ubicó también en el 2,6%. Se precisó que el aumento se abonará de manera retroactiva con los salarios de junio.

Al mismo tiempo, explicaron que el ajuste se aplicará sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, tanto normales como habituales y totales, abarcando conceptos remunerativos y no remunerativos, así como adicionales convencionales y no convencionales.

De acuerdo a esto, durante los primeros cuatro meses del año, la suba acumulada alcanza el 12,3% respecto a los salarios de diciembre de 2025.

Cuánto cobrarán los bancarios desde junio de 2026

El incremento acordado fijó que el salario inicial de los empleados bancarios sea para el próximo cobro de $2.319.195,20.

Además en el acuerdo paritario también se estable que, con motivo del Día del Bancario, se abonará un monto mínimo de $2.067.482,29. Este valor podrá ser modificado en función de futuras actualizaciones salariales que se acuerden en el sector.

Con información de Infobae