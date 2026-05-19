Malas noticias para Boca: Ascacibar se pierde el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Este martes, Boca tiene una «final» ante Cruzeiro. Por la 5° fecha de la Copa Libertadores, el Xeneize recibe en La Bombonera al equipo brasileño con la necesidad de ganar para acomodar en los puestos de clasificación para los octavos de final.

En la previa a este encuentro decisivo, el conjunto de Claudio Úbeda recibió una pésima noticia: Santiago Ascacibar recibió dos partidos de suspensión y no estará en el cierre de la fase de grupos. El mediocampista fue expulsado por roja directa en la derrota ante Barcelona por pegarle una patada en la cabeza a Céliz.

La infantil expulsión de Ascacibar en la caída de Boca ante Barcelona.

El cuerpo técnico del Sifón ya sabía de su ausencia ante Cruzeiro pero se confirmó que tampoco estará ante Universidad Católica el próximo 28 de mayo, lo cual significa un contratiempo inesperado para Boca. Esta noche, su reemplazante será Tomás Belmonte.

Además, el Xeneize tiene tres futbolistas titulares que llegan al partido ante Cruzeiro al límite de amarillas. Estos son Leandro Paredes, Lautaro Blanco y Ayrton Costa, quienes acumulan dos tarjetas y de sumar una nueva se perdería el cierre de la fase de grupos ante Católica.

La formación ante Cruzeiro

Para recibir a Cruzeiro, Úbeda realizará tres cambios, con respecto al equipo titular que cayó ante Huracán por los octavos del torneo Apertura.

En defensa, ingresará Malcom Braida, tras el flojo nivel de Weigandt en los últimos partidos. Belmonte jugará por el suspendido Ascacibar y Milton Giménez será titular en lugar de Adam Bareiro, que se desgarro ante Huracán.

La formación de Boca: Leandro Brey: Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Milton Giménez.