TC Pista: Benjamín Ochoa cambia de aires y vuelve a su primer amor

Vuelta al primer amor para el viedmense Benjamín Ochoa de cara a su continuidad deportiva en el TC Pista, la segunda categoría en la escalera de la ACTC, con vistas al cierre del tramo regular de la temporada 2026.

El piloto de la capital rionegrina se desvinculó del SAP Team, equipo donde competía desde este año a bordo de un Dodge Challenger, y acordó su regreso al Catalán Magni Sport para tripular un Ford Mustang.

“A partir de la fecha que viene dejo de formar parte del equipo SAP Team. Agradezco al equipo por el tiempo compartido y el profesionalismo demostrado durante esta etapa”, expresó el menor de los hermanos en un posteo de redes sociales.

“Volvemos a vestirnos de rojo, volvemos al Catalan Magni Sport y de la mano de un Ford Mustang. Vamos por nuevos objetivos para esta mitad de campeonato y con la mente clara en la pelea. Gracias a cada uno de los que me apoyaron en esta decisión, por sobre todo a mi familia, amigos y sponsors. Gracias a la familia Catalán Magni por abrirme las puertas nuevamente”, agregó Benja, que este año afronta su segundo certamen en la especialidad.

En el Catalán Magni Sport, Ochoa atravesó, al igual que su hermano Joaquín, sus primeros años de recorrido en las categorías formativas de la ACTC, hasta ganarse el ascenso al TC Pista en 2025.

A falta de tres fechas para el cierre del tramo regular en busca de la Copa de Plata, Benja, de 20 años, cuyo mejor resultado en la categoría es un podio obtenido el año pasado, marcha 7° en la tabla con 137 puntos. La tabla la comanda Bautista Damiani, con 297 unidades.

La novena fecha del campeonato se llevará a cabo el próximo 2 de agosto, en El Villicum San Juan. Allí, además de Ochoa, también representa a la región Benjamín Antón, piloto de Cinco Saltos, que marcha 3° en el certamen y con una victoria en su haber.