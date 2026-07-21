Coudet no dirigirá a River en el debut ante Barracas Central: el motivo y quién se hará cargo

Eduardo Coudet no podrá estar en el banco del Millonario por suspensión. (Foto: Archivo - FOTOBAIRES) Foto: FOTOBAIRES Semifinal Torneo Apertura. Liga Profesional

El golpe en la Copa Argentina caló profundo y dejó a River obligado a reaccionar en el inicio de un nuevo semestre. Este sábado, ante Barracas Central en el Monumental, el equipo buscará espantar los fantasmas en el inicio del Clausura, pero deberá hacerlo sin Eduardo Coudet en el banco.

El Chacho tendrá que ver el partido desde uno de los palcos del estadio debido a la expulsión que sufrió en el último partido del Apertura.

En aquella jornada, que fue la final ante Belgrano en el Mario Alberto Kempes, el DT vio la roja sobre el final del encuentro.

Coudet no estará en el banco en el debut de River

El motivo de su ausencia se remonta a la picante final del Torneo Apertura frente a Belgrano. Tras el pitazo final en Córdoba, Coudet increpó con dureza al árbitro Yael Falcón Pérez por el polémico penal cobrado a instancias del VAR.

Aunque los insultos al juez hacían prever un castigo mayor, el entrenador solamente se deberá cumplir con dos fechas de suspensión. Al no incluirse la opción de canjear la pena por una multa económica, el Chacho no podrá sentarse en el banco frente al Barracas.

El director técnico de River no solamente se perderá el mano a mano con el Guapo, sino que tampoco podrá decir presente en la segunda fecha de la competencia, cuando su equipo visite a Gimnasia y Esgrima La Plata, en el Bosque.

En este contexto, todo indica que Ariel Broggi será quien se haga cargo del plantel en los mencionados compromisos. El ex DT de Gimnasia y Esgrima de Mendoza se sumó al cuerpo técnico de Coudet y sus primeros desafìos serán reemplazar al Chacho. Otro de sus ayudantes de campo es el exvolante central, Damián Musto.