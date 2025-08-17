TC2000 en Roca: Benjamín Squaglia tuvo revancha y ganó en la Fórmula Nacional

Benjamín Squaglia hizo una carrera sin fallas, ganó la segunda final de la Fórmula Nacional y se colgó el cartel del mejor corredor del fin de semana en la telonera del TC2000, conocida como la escuela de talentos del automovilismo argentino. En la prueba del sábado había terminado como escolta de Julián Ramos y por eso se llevó todos los aplausos en el autódromo Parque de Roca.

Squaglia y su equipo, felices antes de subir al podio. (Juan Thomes)

Esta vez los ocupantes del podio, además de Squaglia, fueron Manuel Álvarez Castaño y Lautaro Ciampone, mientras que más atrás quedaron Pedro Mariezcurrena, Tomás Camprá y Santino Roberi. Ramos, que venía de ver la bandera a cuadros, terminó en el séptimo puesto.

Hay burbujas y manzanas en ese podio de la Fórmula Nacional. (Juan Thomes)

La «escuela de talentos», como siempre, dio espectáculo. (Juan Thomes)

El desarrollo de la segunda final

En la largada, Squaglia mantuvo el primer lugar. Pocas curvas después, Ramos fue chocado por Tomás Fernández y cayó al fondo del pelotón. En la segunda vuelta, Santiago Chiarello se quedó en medio de la pista y provocó la salida del auto de seguridad. En el comienzo del cuarto giro, se reanudó la carrera. Instantes después, Valentina Funes y Emiliano Moreno, el neuquino que debutó en la categoría, estuvieron involucrados en un choque y volvió a salir el auto de seguridad.

En la sexta vuelta, los pilotos volvieron a acelerar. El principal espectáculo en pista estaba en la lucha por el tercer puesto entre Lautaro Campione y Bautista Faccioli. Luego de algunos idas y vueltas, Campione pudo superar a Faccioli a cinco vueltas del final. Adelante, Squaglia y Manuel Álvarez Castaño aprovecharon la pelea y se alejaron aún más del pelotón. Sin mayores emociones en una carrera que se terminó por tiempo y Squaglia se llevó la victoria.

Así quedó el campeonato

Gracias a su victoria del sábado, Julián Ramos sostuvo la punta del campeonato y manda con 221 puntos, mientras que más atrás se ubican Santiago Chiarello (178) y Álvarez Castaño (174). El triunfo de Squaglia le permitó llegar a la novena posición, con 118 unidades. En el medio, todos con chances de ser campeones, están Tomás Campra (148), Lautaro Campione (145), Malek Fara (128), Nazareno López (126) y Tomás Fernández (120).

En la Fórmula Nacional fueron a fondo y así terminaron. El público respondió. (Alejandro Carnevale)