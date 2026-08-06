Técnico argentino bromeó antes de enfrentar a Lionel Messi: «¿No podía seguir de vacaciones?»

Luego del debut con victoria, con la brillante actuación del argentino Lionel Messi marcando un doblete, Inter Miami se prepara para afrontar el segundo compromiso correspondiente a la Leagues Cup.

El conjunto de Miami venció anoche a Atlético San Luis por 4 a 1, con el astro rosarino brillando y anotando los primeros goles de su equipo; una magnífica vuelta a la actividad tras las vacaciones post Mundial 2026.

Uno de los tantos que elogió al delantero de 39 años luego de su actuación de anoche fue el argentino Matías Almeyda, técnico de Rayados de Monterrey, el rival de Inter Miami el próximo sábado por la segunda fecha.

🇦🇷🐐🔟 ¡EL GOAT VOLVIÓ A CONVERTIR TRAS EL MUNDIAL!



⚽⚽ Mirá el DOBLETE de Lionel Messi para el triunfo 4-2 de Inter Miami sobre Atlético San Luis en el debut en la #LeaguesCup. El 10 alcanzó los 921 goles en su carrera.



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«Sí, lo vi al partido. Lo vi porque, como se había suspendido este, tuve la posibilidad de ir viéndolo. Y bueno, ¿qué decirles? Es una máquina. Realmente sigue asombrando, a pesar de su edad: tanto talento, tantas ganas de jugar«, aseveró Almeyda, cuyo equipo fue derrotado por Orlando City por 2 a 1 en la primera fecha.

Y prosiguió, en tono de broma y entre risas: «Hoy justo les decía a mis compañeros: ‘¿No tenía ganas de quedarse de vacaciones un poco más? Qué sé yo, irse a un barco, estar con la familia’. Y volvió tan rápido. Pero, evidentemente, ama el fútbol».

¡MESSI NO DEJA DE SORPRENDER! 😅⚽🔥



Tras regresar a las canchas con doblete en la #LeaguesCup, Matías Almeyda se dio el tiempo de elogiar al astro argentino 🫡



Matías es el entrenador de Monterrey, el próximo rival del Inter Miami en el certamen internacional y la posible… pic.twitter.com/M9jHEWknwP August 6, 2026

El extécnico de River Plate, Banfield y Sevilla, entre otros, valoró la vigencia del «10» y destacó el compromiso que aún mantiene a esta altura de su carrera.

«Yo brindo y agradezco que siga habiendo jugadores con esa pasión. Realmente, ese sí que lo tiene todo. Todo, de verdad. Ahora quiere jugar al fútbol. No quiere vacaciones, quiere jugar», expresó.

El cruce entre Rayados e Inter Miami se disputará el sábado desde las 21.00 (hora argentina), en el Nu Stadium, escenario inaugurado el 4 de abril de este año y sede del conjunto de Florida para la segunda fecha de la Leagues Cup.