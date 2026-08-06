Enner Valencia llegará este viernes a Argentina para jugar en Boca

Enner Valencia jugará en Boca: este viernes llegará a Argentina y tras los chequeos médicos del sábado, podría firmar su contrato, según informó el club Xeneize en sus redes sociales. Luego de varias semanas en la búsqueda de un delantero para reemplazar al lesionado Adam Bareiro, Boca hizo oficial la llegada de Enner Valencia mediante la cuenta Esto es Boca, donde publican los comunicados oficiales de refuerzos, renovaciones y salidas.

El Xeneize cerró al ecuatoriano de 36 años por 18 meses y el atacante llega libre tras su paso por el Pachuca de México. Si bien no es especialmente alto (mide 1.77), es un nueve más referencial, bueno en el juego aéreo y con gran capacidad para definir en el área.

#Refuerzos



Enner Valencia llegará mañana por la tarde al país y el sábado por la mañana se realizará los estudios médicos correspondientes. De no surgir inconvenientes, será jugador de Boca. pic.twitter.com/ZTNEiSVghW August 6, 2026

El centrodelantero viene de jugar el Mundial 2026 con La Tri y anteriormente había sido parte de la convocatoria en Brasil 2014 y Qatar 2022.

En el total de su carrera registra 196 goles en 641 partidos. Surgió de Emelec, pasó por Pachuca, West Ham, Everton, Tigres y Fenerbache.

Habrá que aguardar para ver si el Xeneize cierra su mercado en ofensiva o incorpora al Chimy Ávila. En defensa, pretende sumar un zaguero.