Incidentes en la marcha frente al Congreso: hubo al menos doce detenidos y una fotógrafa herida

Las fuerzas federales utilizaron carros hidrantes, gases lacrimógenos y gas pimienta para dispersar a un grupo de manifestantes que intentó avanzar sobre el vallado instalado frente al Congreso de la Nación, en el marco de una protesta contra el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Los incidentes se registraron alrededor de las 17 sobre la avenida Entre Ríos, mientras en el recinto avanzaba el debate parlamentario de la iniciativa impulsada por el oficialismo. Al menos hubo doce detenidos y cinco policías heridos.

Comenzaron a retirarse los manifestantes

Cerca de la medianoche, un nuevo cordon policial debió operar para poder alejar del Palacio Legislativo a los últimos individuos que seguían arrojando elementos hacia las autoridades.

Los efectivos de la PFA redujeron a una persona más y aparentemente se trataría del último aprehendido. En tanto, por el momento siguen siendo 12 los detenidos, de acuerdo a la información oficial constatada por este medio.

Una fotógrafa sufrió una herida y está en observación

Una mujer de unos 50 años sufrió una lesión en la cabeza durante los disturbios entre manifestantes y la Policía. Según supo Infobae, la herida fue muy sangrante.

La ambulancia del SAME demoró en poder asistirla, pero una vez que lograron retirarla del lugar, fue hospitalizada en el Argerich, donde se mantiene bajo observación médica y le realizan estudios.

La fotorreportera trabaja como freelancer y está afiliada a la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA).

Cómo comenzaron los incidentes

La movilización, que había comenzado al mediodía, reunió a miles de personas en las inmediaciones del Palacio Legislativo. Participaron organizaciones de la CGT, las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), movimientos piqueteros, agrupaciones peronistas, partidos de izquierda y manifestantes autoconvocados.

Según la reconstrucción de los hechos, un grupo de manifestantes avanzó sobre el vallado de seguridad dispuesto frente al Congreso. En ese momento, efectivos de las fuerzas federales respondieron con camiones hidrantes, gases lacrimógenos y gas pimienta para dispersar a quienes se encontraban en la primera línea de la protesta.

El operativo se desarrolló bajo el protocolo antipiquetes, que desde las primeras horas del día restringió la circulación en un amplio perímetro del centro porteño.

Un amplio operativo de seguridad

El dispositivo de seguridad afectó el tránsito en el sector comprendido entre las avenidas Belgrano, Corrientes, Jujuy, Pueyrredón y 9 de Julio, con mayores restricciones sobre Hipólito Yrigoyen y las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia.

Mientras se desarrollaban los incidentes, el resto de la movilización permanecía concentrado frente al Congreso con banderas sindicales, organizaciones sociales y agrupaciones políticas.

Una protesta que cambió de eje

La convocatoria había sido impulsada inicialmente en rechazo a la reforma de la Ley de Tierras, bajo consignas como «La tierra no se vende, no se quema, no se desaloja».

Sin embargo, antes del tratamiento legislativo, el oficialismo resolvió retirar del proyecto el capítulo referido a la modificación de esa normativa. A pesar de esa decisión, la movilización se mantuvo y reunió a organizaciones sindicales, sociales y políticas que expresaron su rechazo a distintos aspectos del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Convocatorias en todo el país

La protesta tuvo carácter federal y, además de la concentración en la Ciudad de Buenos Aires, se realizaron convocatorias en distintas ciudades del país.

Entre ellas se encontraban La Plata, Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Santa Fe, Salta, Jujuy, Tucumán, Mendoza, Bariloche, Comodoro Rivadavia, Ushuaia y Posadas, donde las manifestaciones se desarrollaron entre las 16 y las 18.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron un balance oficial sobre personas detenidas o heridas como consecuencia de los incidentes registrados frente al Congreso.

Con información de Infobae y Clarín.