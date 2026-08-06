Se viene el Open de la Confluencia de judo para veteranos en Neuquén

Neuquén se consolida como una sede para eventos deportivos de gran nivel. El Open de la Confluencia de Judo Veteranos se llevará a cabo el 21 y 22 de agosto en la capital neuquina. El evento reunirá a judocas provenientes de distintas provincias argentinas y tendrá la participación de competidores de países vecinos. La organización está a cargo de la Secretaría de Veteranos de la Federación Neuquina de Judo y Judo Patagonia, con el acompañamiento de la Provincia del Neuquén, la Municipalidad de Neuquén, la Cooperativa CALF, MG Entrenamiento y la Universidad de Flores, a través de su Facultad de Kinesiología.

La organización informó que este viernes, desde las 10.30, se realizará la conferencia de prensa en la Sala de Situación del municipio de Neuquén, donde también se presentará oficialmente el Campus de Entrenamiento. Se trata de una propuesta de capacitación que acompaña la primera edición del torneo.

En el encuentro se brindarán detalles de ambos eventos y los objetivos que impulsan el proyecto. La conferencia contará con la presencia de autoridades municipales y provinciales, dirigentes de la Confederación Argentina de Judo (CAJ) y representantes de la Federación de Judo del Neuquén, el destacado judoca Gastón García y Sergio Alba, secretario técnico de Veteranos de la CAJ.

El torneo será puntuable para el Ranking Nacional de la Confederación Argentina de Judo, constituyéndose en una instancia importante para los atletas que buscan sumar puntos dentro del circuito nacional.

El Open de la Confluencia surge de la búsqueda de llevar al judo veterano argentino a un nuevo nivel, ofreciendo una competencia con estándares internacionales de transmisión. Este desafío da continuidad al posicionamiento que Neuquén alcanzó dentro del judo veterano nacional, reafirmando su protagonismo como una de las principales sedes del país para este tipo de eventos.

«Como decimos los judokas, el judo es para toda la vida.» Esa frase resume el espíritu de la categoría veteranos. El crecimiento del judo +30 a nivel internacional es una muestra de ello: el último Campeonato Mundial reunió a cerca de 2.500 competidores, una cifra que refleja el enorme desarrollo de esta categoría y su creciente importancia dentro del judo mundial. Cada vez son más las personas que continúan entrenando y compitiendo después de los 30 años, demostrando que el judo es una forma de vida.

Uno de los aspectos distintivos del Open será su transmisión en vivo con estándares de producción propios de competencias internacionales. El certamen contará con una realización audiovisual profesional, utilizando múltiples cámaras, gráficos en pantalla, identificación de los competidores, repeticiones, relato y comentarios especializados.

Esta producción permitirá acercar el torneo a espectadores de todo el país y del exterior, brindar mayor visibilidad a los atletas y proyectar la imagen de Neuquén como sede de eventos deportivos de jerarquía, contribuyendo además a la difusión y el crecimiento del judo argentino.

La realización del Open de la Confluencia reafirma el compromiso de las instituciones organizadoras y de los organismos que lo acompañan con el desarrollo del deporte, la promoción de valores sociales y la generación de espacios de encuentro para toda la comunidad.