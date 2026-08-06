Mayte Puca conquistó el Oceanman Cozumel y se coronó campeona absoluta en México

La nadadora de Bariloche, Mayte Puca, se adjudicó el primer puesto de la clasificación general absoluta en los 10 kilómetros del Oceanman Cozumel 2026 que se disputó en México. Con este resultado, la deportista rionegrina obtuvo la clasificación para el Oceanman World Final Championship, que se realizará en Miches, República Dominicana.

Según informó Manantial Deportivo, la nadadora completó la prueba con un tiempo de 2h18m33s. Su registro la depositó en lo más alto de la categoría femenina y por delante del ganador de la rama masculina, el local Fernando Betanzos Rodríguez, quien marcó 2h20m27s.

El podio de mujeres lo completaron Katherine Mercado Alférez (2h32m22s) y Abril Gómez Valencia (2h42m52s), mientras que en caballeros lo hicieron Eduardo Montaño Sánchez (2h30m17s) y David Segura Moreno (2h30m18s).

La victoria en México no ocurrió como un hecho aislado. La nadadora es protagonista en cada competencia y justamente hace ocho días atrás fue bicampeona en la rama femenina, en Canadá, luego de completar los 32 kilómetros de la Travesía Internacional del Lago San Juan.

La décima edición del Oceanman Cozumel se desarrolló en el Parque Natural Chankanaab y reunió a más de 2.500 competidores de 20 países en diferentes distancias. El certamen distribuyó plazas directas para la cita en suelo dominicano, donde se medirán los clasificados de las distintas fechas del calendario internacional.

Con información de Manantial Deportivo