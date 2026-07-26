Dani Olmo cruzó a Roberto Ayala y rechazó sus disculpas: «Está faltando a la verdad»

A una semana de la final del Mundial 2026, la polémica entre Dani Olmo y Roberto Ayala sumó otro capitulo. El mediocampista de la Selección de España respondió con dureza a las recientes declaraciones del ayudante de Lionel Scaloni, quien expresó su arrepentimiento por el incidente al término del encuentro.

«Alguien que dice estar arrepentido, pero justifica un puñetazo afirmando que fue una respuesta a algo que le dije, seguramente no se arrepiente, porque está faltando a la verdad. No le dije nada, así que a mí no me hace ninguna falta que se disculpe», dijo el español.

Olmo también reflexionó sobre la responsabilidad que tienen los futbolistas por la influencia que ejercen sobre las nuevas generaciones. «Lo que realmente nos define no es el error, sino el valor de asumirlo con humildad, verdad y dignidad», sostuvo.

Además, el volante remarcó que su principal objetivo es que su familia, los hinchas y los niños que lo siguen puedan sentirse orgullosos de su comportamiento dentro del campo de juego.

«La trascendencia del fútbol hace que los jugadores seamos un ejemplo para los niños y las nuevas generaciones. Eso implica una gran responsabilidad. Lo realmente importante es que vivimos un Mundial increíble y que somos campeones del mundo después de muchísimo trabajo», concluyó.

Las declaraciones del futbolista español llegaron pocos días después de que Ayala reconociera públicamente que se arrepentía del episodio ocurrido tras la final. Sin embargo, el integrante del cuerpo técnico de la Selección Argentina sostuvo que su reacción fue consecuencia de un comentario previo de Olmo, una versión que el mediocampista desmintió de manera categórica.