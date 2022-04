Báez derrotó a Cilic y avanzó a cuartos de final del ATP de Estoril

Sebastián Báez logró un gran triunfo ante Marin Cilic y pasó a los cuartos de final del ATP 250 de Estoril. Es el único argentino en competencia en el torneo tras la baja de Diego Schwartzman y la eliminación de Federico Coria.

Báez se impuso por 1-6, 6-1 y 6-4 en una hora y 50 minutos de juego ante el N°23 del mundo y tercer preclasificado del torneo en una de las victorias más importantes de su joven carrera.

A pesar del mal arranque, tuvo personalidad para revertir el resultado y estuvo fino en los puntos decisivos. En cuartos de final enfrentará a Richard Gasquet.

Baez fights back 🔥@sebaabaez7 holds strong to defeat third seed Cilic 1-6 6-1 6-4 to make the @EstorilOpen quarter-finals! pic.twitter.com/vPV70FkB2x