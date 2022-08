Báez, el único argentino en el ATP 500 de Washington

Sebastián Báez, quien afrontará su primer partido en la segunda ronda, es el único argentino en el ATP 500 de Washington, en la previa a una nueva edición del US Open. Gentileza.

Sebastián Báez es el único tenista argentino para participar en el ATP 500 de Washington, en Estados Unidos, sobre superficie dura, que comenzó hoy en como prólogo de la gira que desembocará en una nueva edición del US Open, donde no está confirmada la presencia del ex número uno del mundo Novak Djokovic.

El Negro Báez, quien se encuentra en el lugar 32 del ranking mundial ATP, sorteará la primera vuelta y debutará directamente en la segunda. El rival del argentino será el ganador del partido que sostendrán en la ronda inaugural el ruso Ilya Ivashka y el estadounidense Sebastian Korda.

Báez, quien fue eliminado la pasada semana segunda ronda en el ATP 250 de Umag en Croacia, ganó en esta temporada el ATP 250 de Estoril y fue finalista tanto en Santiago de Chile como en Bastad, cuando perdió con Francisco Cerúndolo en una definición entre argentinos.

El certamen de Washington, conocido bajo la denominación comercial Citi Open, otorgará premios por 2.108.100 dólares y el primer preclasificado es el ruso Andrey Rublev, octavo en el ranking, y como segundo favorito partirá el polaco Hubert Hurkacz.

El Negro Báez es parte de uno de los certámenes que se disputan como preparación para la próxima edición del US Open. Gentileza.

Los tenistas argentinos tuvieron destacadas participaciones en este certamen que se lleva a cabo en la capital de los Estados Unidos, cuatro de ellos se clasificaron campeones. Los que se alzaron alguna vez con el título fueron Guillermo Vilas (1975, 1977 y 1979), José L. Clerc (1981 y 1983), Juan M. Del Potro (2008, 2009 y 2013) y David Nalbandian (2010).