Báez no pudo con Norrie y quedó afuera en Lyon, la cita previa a Roland Garros

Los argentinos Sebastián Báez y Federico Coria quedaron eliminados hoy del ATP 250 de Lyon tras perder sus partidos de cuartos de final con el británico Cameron Norrie y el eslovaco Alex Molcan, respectivamente.

Báez, ubicado en el puesto 38 del ranking mundial, no pudo con Norrie (11 y máximo favorito al título) por 6-4, 4-6 y 7-5 en dos horas y 40 minutos de juego. El partido fue disputado y Seba volvió a estar a la altura ante el máximo favorito a ganar el certamen.

La victoria se definió por detalles, pero el campeón hace un par de semanas en el ATP portugués de Estoril, demostró su calidad y se perfila para ser uno de los animadores del circuito, sobre todo en polvo de ladrillo.

