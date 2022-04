Báez y otra gran victoria en Estoril, donde llegó a semis

Sebastián Báez le ganó hoy al francés Richard Gasquet por 3-6, 6-1 y 6-4 y se metió en las semifinales del ATP 250 de Estoril, Portugal, que forma parte de la gira europea sobre polvo de ladrillo y repartirá premios por 597.900 euros.

El argentino, ubicado en el puesto 59 del ranking mundial de la ATP, venció al experimentado Gasquet (80) en una hora y 55 minutos de juego, y en la próxima instancia tendrá como rival al español Albert Ramos-Vinolas (31), defensor del título.

Ramos Vinolas, a quien Báez derrotó dos veces este año en el circuito, superó en los cuartos de final a su compatriota Fernando Verdasco (118) por un doble 6-2. El bonaerense, de 21 años, le ganó a Ramos-Vinolas (de 31 años) en la primera ronda del Abierto de Australia y en las semifinales del torneo de Chile en esta temporada.

Báez viene protagonizando una gran semana en Estoril con triunfos sucesivos sobre el local Joao Sousa (83), campeón de Estoril en la edición 2018, y ante el croata Marin Cilic (23), ex número tres del mundo y campeón del US Open en 2014. La victoria sobre el balcánico fue la de mayor impacto en la carrera de Báez, pese a que por ranking había sido más importante la que logró sobre el chileno Cristian Garin que era 18 cuando lo venció este año en el Córdoba Open. Hoy eliminó a Gasquet en cuartos con otra buena actuación.

