Carlos Alcaraz le ganó a Musetti y avanzó a la final del Masters de Roma

Carlos Alcaraz avanzó a la final del ATP Masters 1000 de Roma tras derrotar al italiano Lorenzo Musetti por 6-3 y 7-6(4). Con esta victoria, el español se instaló en la final del torneo, donde enfrentará al italiano Jannik Sinner o el estadounidense Tommy Paul.

El partido comenzó con un dominio claro de Alcaraz, quien mostró agresividad desde el fondo de la cancha y consiguió un rápido quiebre. Aunque Musetti intentó reaccionar y recuperar terreno, el español aceleró en los momentos clave y cerró el primer set por 6- 3.

El segundo parcial tuvo un desarrollo más parejo, con ambos jugadores intercambiando quiebres en los primeros juegos.

Musetti tomó la ventaja con su saque y se puso 3-1, pero los errores del italiano reaparecieron, lo que permitió a Alcaraz igualar el marcador. La tensión creció cuando Musetti recibió una penalidad por conducta antideportiva, lo que marcó un punto de inflexión en el partido.

