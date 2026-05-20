Triunfazo de Navone en Ginebra y despedida dolorosa de Etcheverry en Hamburgo

Navone vive un gran presente y ya está entre los cuatro mejores en Suiza.

Esta semana se están desarrollando dos torneos ATP, con gran participación argentina. En Suiza, se está llevando adelante el ATP 250 de Ginebra, donde Mariano Navone ya está en los cuartos de final.

En octavos de final, la Nave obtuvo un triunfazo en sets corridos ante el británico Cameron Norrie (22°), ex top ten. Fue victoria del nacido en 9 de Julio por doble 6-4 en una hora y 41 minutos de juego. Navone atraviesa una gran temporada, donde obtuvo el primer título de su carrera en Bucarest y ya virtualmente entre los 40 mejores del mundo.

En la próxima instancia se verá las caras contra el español Jaime Munar (39°), que eliminó al marplatense Francisco Comesaña también por doble 6-4. A pesar de la caída, el Tiburón cierra una buena semana, ya que volvió a ganar en el cuadro principal de un torneo tras tres meses.

Además, se está jugando el ATP 500 de Hamburgo, que hoy despidió a Tomás Etcheverry (25°). La mejor raqueta nacional tuvo una eliminación muy dolorosa en Alemania: cayó ajustadamente ante el estadounidense Tommy Paul (26°) por 6-7, 7-6 y 7-6.

El Retu y el norteamericano disputaron un encuentro con todos los condimentos, que tuvo una duración de dos días. En la primera manga, hubo un break por lado y todo se definió en el tiebreak. En el segundo set, el argentino tuvo dos matchs points con su servicio pero no aprovechó ninguna.

La bronca de Etcheverry, que no pudo cerrar su partido ante Paul.

Luego que Paul se quedó con el segundo set, la organización del torneo decidió postergar el partido para hoy por falta de iluminación. Tras la reanudación, la paridad continuó y los detalles determinaron la eliminación de Etcheverry, que a partir del lunes perderá su lugar como número 1 del país y volverá a las manos de Francisco Cerúndolo.

El único representante que queda con vida en el polvo de ladrillo alemán es Camilo Ugo Carabelli (68°), que se cruzará en octavos de final ante el norteamericano Frances Tiafoe.