El Peque Schwartzman y Báez, eliminados en Roma

Duraron poco los argentinos en el Masters 1000 de Roma. Tanto Diego Schwartzman como Sebastián Báez quedaron afuera en segunda ronda del certamen de la capital italiana tras las respectivas derrotas en sets corridos.

El Peque quedó eliminado al perder hoy en la segunda ronda con el estadounidense Marcos Girón por 6-1 y 7-6 (7-4). Schwartzman, ubicado en el puesto 15 del ranking mundial de la ATP, cayó con el 59 del escalafón luego de una hora y 52 minutos en el Foro Itálico romano.

El argentino, de 29 años y finalista en Roma en la edición de 2020 (perdió con el serbio Novak Djokovic), no se sintió cómodo jamás sobre el polvo de ladrillo del Foro Itálico y había mostrado problemas ayer cuando salvó dos match points antes de superar al serbio Miomir Kecmanovic (31).

Con la derrota de el Peque no quedaron argentinos en el cuadro principal de singles, porque antes Báez también quedó eliminado al perder hoy en la segunda ronda con el alemán Alexander Zverev por 7-6 (8-6) y 6-3. Báez, ubicado en el puesto 37 del ranking mundial de la ATP y surgido de la clasificación, jugó en muy buen nivel durante la hora y media que duró el partido con Zverev (3), quien fue finalista el domingo último en Madrid (perdió con el español Carlos Alcaraz) y campeón en Roma en la edición de 2017.

El bonaerense, de 21 años, había debutado ayer con una victoria sobre el neerlandés Tallon Griekspoor (67) y, frente a Zverev, demostró sus progresos en el mejor año de su carrera, en el que ganó el ATP portugués de Estoril.

Zverev rebounds ⚡️



Fresh off his Madrid final loss, 2017 Rome champion @AlexZverev comes through 7-6(6) 6-3 against Baez to open his account at #IBI22 pic.twitter.com/bSuUO3a1v1