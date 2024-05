Etcheverry pasó a la final en Lyon y llega en alza de cara a Roland Garros

Francia le sienta bien a Tomás Etcheverry que hoy pasó a la final del ATP 250 de Lyon y este sábado buscará ganar su primer título en la antesala de Roland Garros.

El argentino venció al italiano Luciano Darderi por un contundente 6-2 y 6-4. Ahora enfrentará en la final al joven francés Giovanni Mpetshi Perricard (20 años, N° 117) que derrotó al kazajo Alexander Bublik por 6-4 y 7-5.

Etcheverry, N°29 del mundo, disputará su tercera final ATP. Sus dos anteriores fueron el año pasado también en polvo de ladrillo en Santiago y Houston donde perdió con Nicolás Jarry y Frances Tiafoe, respectivamente.

50th ATP win ✅@tometcheverry reaches the Lyon final after a 6-2 6-4 victory over Darderi 🥶#OpenParc pic.twitter.com/SZSgkJy3Dm