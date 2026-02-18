Paola Suárez, la ex número uno que asumió la capitanía del equipo argentino femenino de tenis

Zabaleta y Labat, con Paola Suárez y Mariano Hood, en la presentación de los capitanes.

Paola Suárez fue presentada oficialmente este miércoles como nueva capitana del equipo argentino femenino de tenis que compite en la Copa Billie Jean King.

Mariano Zabaleta y Florencia Labat, vicepresidentes de la AAT, fueron los encargados de presentar a Suárez como capitana y al subcapitán Mariano Hood durante una conferencia de prensa en el Club Náutico Hacoaj.

“El tenis cambió mucho desde mi época. Primero, el tema físico: hoy tienen que ser atletas antes que tenistas. La velocidad es completamente diferente: es un tenis mucho más agresivo, de menos pelotas”, asumió Paola Suárez, capitana Nº19 de la selección argentina femenina de tenis.

“Quiero conectar con las chicas, darle confianza y que se apoyen en mí en todo momento. Vamos a dar todo para que el tenis femenino dé el salto. Dije que sí porque sé está trabajando bien en el tenis femenino”, reconoció la ex número uno del mundo en dobles antes de compartir un entrenamiento y posterior almuerzo con varias de las potenciales integrantes del equipo y con Hood, subcapitán campeón en la Copa Davis 2016, quien estuvo varios años durante su juventud radicado en Cipolletti.

«El desafío más grande para mí es que las chicas puedan entender que representar a Argentina es algo sumamente importante y selectivo”, destacó la ex tenista nacida en Pergamino quien cumplirá 50 años en junio.

Paola Suárez, de tenista top a capitana del equipo argentino

Paola Suárez llegó a ser top 10 del ranking mundial de singles en 2004 cuando alcanzó las semifinales de Roland Garros y fue número uno del mundo en dobles en 2002 obteniendo 8 torneos de Grand Slam en esa especialidad.

Ganadora de 4 títulos de la WTA y una medalla olímpica en Atenas 2004, Suárez asume el desafío de conducir al equipo argentino femenino en la Copa Billie Jean King.

Cuándo debutará Paola Suárez al frente del equipo argentino femenino

El primer compromiso de Argentina en la Copa Billie Jean King será en Ibagué, Colombia, por el Grupo Américas I.

Del 8 al 11 de abril, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela se dividirán en dos zonas de cuatro equipos.

Las series se jugarán en dos partidos de singles y uno de dobles, los dos primeros ascenderán a los playoffs del Grupo Mundial I y los dos últimos descenderán al Grupo II de la Zona Americana.