Roger Federer y su última función en el tenis: todo lo que tenés que saber

La gran despedida de Roger Federer del tenis será mañana viernes por la Laver Cup en el 02 Arena de Londres con una particularidad. Será en dupla con el máximo rival deportivo de su carrera, Rafael Nadal.

Aunque su adiós era esperable, la confirmación de su retiro la semana pasada no dejó de ser un fuerte impacto para el deporte en general.

Técnicamente, su último partido como profesional fue en los cuartos de final de Wimbledon contra el polaco Hubert Hurkacz, en una derrota en sets corridos. Justo en Londres, donde supo ganar 8 de sus 20 Grand Slams, pisará una cancha por última vez.

La Laver Cup se juega desde 2017 y es un torneo que forma parte del calendario ATP pero no suma puntos para el ránking. Enfrenta a los tenistas europeos contra los del resto del mundo.

heading to dinner with some friends @RafaelNadal @andy_murray @DjokerNole pic.twitter.com/2oYR3hnGaZ

Mañana, Federer y Nadal se medirán con los estadounidenses Jack Sock y Frances Tiafoe. Será transmisión de ESPN y Star+ a partir de las 16:30, hora argentina.

El suizo solo disputará ese encuentro, en su última presentación en un certamen de la ATP, a los 41 años. Ya hizo dupla con el español en ediciones anteriores y mantienen una gran relación entre ambos.

Esta tarde, el estadio inglés se llenó de personas para ver el entrenamiento que Roger y Rafa mantuvieron con Novak Djokovic y Andy Murray. De esta forma, el público disfrutó del histórico «Big Four» que dominó el circuito durante muchos años.

«Va a ser algo increíble e inolvidable para mí. Estoy muy emocionado. Quizá podamos crear un buen momento y tal vez ganar el partido», expresó Federer.

El suizo compartió un video hoy mientras jugaba al ping pong con el argentino Diego Schwartzman, que también disputará la Laver Cup. «Una pequeña entrada en calor antes de la gala», escribió. El Peque compartió el video y le respondió: «No te voy a dar revancha amigo».

I’m not going to give u revenge my friend 🤷‍♂️😏🤣🏓 https://t.co/wTE8rDK0A5