Sinner le ganó a Alcaraz en la final del Masters de Montecarlo y le arrebató el N°1

Jannik Sinner derrotó a Carlos Alcaraz en sets corridos en la final del Masters 1000 de Montecarlo y volverá a ser el N°1 del mundo.

El italiano se impuso por 7-6 y 6-3 en 2 horas y 15 minutos de juego. Ganó los tres Masters 1000 del año (antes lo hizo en Miami e Indian Wells) y lleva cuatro seguidos (París 2025) en una racha de 22 partidos invicto en este tipo de torneos.

El primer set fue muy parejo, con los dos quebrando el saque rival pero recuperando rápidamente. Así llegaron al tie-break donde Sinner lastimó más con su saque. Desperdició el primer set point con un drive en la red pero se lo quedó después de una doble falta de Alcaraz.

THE MOMENT JANNIK WAS CROWNED CHAMPION! 👑 @janniksin defeats Alcaraz 7-6(5) 6-3 to lift his maiden clay-court Masters 1000 title and will return to the world No.1 spot on Monday!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/gZhFpMweO5 — Tennis TV (@TennisTV) April 12, 2026

El español arrancó mejor el segundo parcial y se puso 3-1. De ahí en adelante, fue todo del italiano que quebró dos veces seguidas y lo dio vuelta por 6-3. El español estuvo más errático que de costumbre y su rival lo aprovechó.

Como Alcaraz defendía el título, perdió puntos al ser subcampeón mientras que para Sinner fue todo ganancia ya que el año pasado no jugó el torneo por la suspensión por doping.