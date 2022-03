Tenis: Nadal perdió con Fritz en la final de Indian Wells

Taylor Fritz se adjudicó esta noche el Masters 1000 de tenis de Indian Wells, al derrotar en dos sets a Rafael Nadal, quien perdió su primer encuentro en la temporada 2022 en el circuito ATP.

En el desierto californiano, en el último cotejo de un certamen que otorgó 9.554.900 dólares en premios, el jugador californiano, de 24 años, se quedó con la victoria, con parciales de 6-3 y 7-5, luego de dos horas y 7 minutos de intensa lucha.

De este modo, el tenista nacido en la localidad de Rancho Santa Fe, en el condado de San Diego, consiguió el segundo título como profesional en su carrera. Fritz, que se ubicaba en la posición 20 del ranking mundial y podría ganar tres ubicaciones desde mañana, había festejado sobre el césped de Eastbourne, en Gran Bretaña (2019).

La racha invicta del tenista español, cuarto en el escalafón internacional, se cortó en 20 triunfos. Además, el jugador oriundo de Manacor, de 35 años, se vio impedido de conquistar su título número 92 en su trayectoria y acercarse a la línea del ya retirado Ivan Lendl, quien acumuló 94.

