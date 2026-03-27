Teo, el joven barilochense que juega de nueve y llega al fútbol del club Independiente

«Mi sueño es jugar en primera y por qué no llegar a la Selección Argentina. Mi papá y mi abuelo son futboleros así que fueron ellos los que me transmitieron el amor por la pelota y me enseñaron a jugar», reconoce Teo Alaniz, que después de dos años en el Club Atlético Platense, comenzó a entrenar en Independiente. Este barilochense tiene apenas 14 años, juega de nueve y es tan rápido y habilidoso que tiene un futuro prometedor en el fútbol.

Con cuatro años empezó a jugar en Millonarios Fútbol Club y, al año siguiente, pasó a Puerto Moreno, al oeste de Bariloche. Siempre supo que quería ganar un lugar en algunos de los grandes clubes de Buenos Aires. Por eso, cada vez que se realizaban pruebas en la ciudad cordillerana, ahí estaba Teo.

Con tan solo 12 años, tuvo posibilidad de elegir entre Argentinos Juniors, Banfield, River y Plantense, pero optó por el club deportivo de Vicente López donde jugó los últimos dos años en la liga infantil y juvenil. «Se sintió cómodo ahí, era muy parecido a Puerto Moreno, un club de barrio pero de primera división«, comentó orgulloso Esteban Alaniz, su padre, que acaba de visitarlo en Buenos Aires.

Este tercer año lejos de Bariloche, Teo fue seleccionado por Independiente donde juega en la octava división. «Jugar en Avellaneda es un sueño, una oportunidad muy grande para crecer futbolisticamente porque es uno de los mejores clubes del país. Es una emoción muy grande llegar hasta acá», reconoció.

La decisión de abandonar Bariloche fue compleja porque significaba dejar a su padre, su escuela, su club y sus amigos, pero el hecho de que su madre viviera en Buenos Aires ayudó en gran medida. En otro caso, admitió su padre, «no se si nos hubiéramos animado«.

Teo, de Bariloche, sueña con juagr en la Selección Argentina. Foto: gentileza

«Es difícil como padre porque uno quiere compartir todo con los hijos. Pero estaba tan decidido en el camino que quería y en su objetivo que como padres, acompañamos para que pruebe. No sabemos hasta dónde va a llegar, pero mientras tanto que disfrute este proceso. Está en un lugar privilegiado», señaló. Y agregó: «Ver a un adolescente tan enfocado en su proyecto de vida es fundamental. Con 12 años, él eligió dejar a su familia, su escuela, el club que ama. Este paso gigante es admirable. Ojalá lo pueda sostener en el tiempo».

Acostumbrarse al ritmo de entrenamiento en Buenos Aires no le resultó del todo sencillo en un principio. La intensidad de juego es otra. Y el esfuerzo enorme ya que Teo vive en zona norte de Buenos Aires y para llegar al club de Avellaneda debe atravesar un largurísimo recorrido. Entrena desde muy temprano en la mañana hasta el mediodia y concurre a la escuela en el turno tarde.

Teo, de Bariloche, sueña con juagr en la Selección Argentina. Foto: gentileza

«La escuela nunca estuvo en discusión. Es parte de su formación. El mismo club le está encima y no pueden tener materias previas. Conversamos mucho sobre eso. También sobre las chances de no llegar con el fútbol. Es todo un aprendizaje y hay que aprender a manejar la frustración y la incertidumbre. Se trata de disfrutar e ir paso a paso», indicó Esteban que viaja a visitar a su hijo cada vez que puede y ahora está abocado en el armado de un equipo interdisciplinario que contenga a Teo, primero con un psicólogo deportivo, un kinesiólogo y un traumatólogo.

«Admiro a Julián Álvarez por todo lo que logró y por el tipo de jugador que es. Me gustaría seguir sus pasos», dijo Teo.