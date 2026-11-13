Thiago Tirante pasó a la final del ATP de Estocolmo y va por su primer título ante Fritz

Thiago Tirante tendrá la oportunidad de coronar la mejor temporada de su carrera con su primer título ATP. Este viernes, el platense se clasificó a la final del ATP 250 de Estocolmo tras vencer al chileno Alejandro Tabilo (31°) por 7-5 y 7-6 (1), en una hora y 46 minutos de juego.

El argentino, ubicado en el puesto 47 del ranking, protagonizó un partido muy parejo ante un rival que llegaba como favorito. Sin embargo, se impuso en los momentos decisivos: consiguió un quiebre en el primer set para adelantarse 6-5 y cerrar el parcial, mientras que en el segundo volvió a quebrar el saque de Tabilo, aunque no pudo sostener la ventaja. Finalmente, se llevó el tie-break por un contundente 7-1.

Su rival en la definición será Taylor Fritz (10°), quien cumplió con las expectativas y derrotó al italiano Lorenzo Musetti (25°) por 6-4 y 6-2, en poco más de una hora de juego. El estadounidense, que llegó a Estocolmo como el mejor preclasificado del certamen, impuso su jerarquía y se metió en la gran final.

La clasificación también le permitió a Tirante convertirse en el tercer argentino en alcanzar la final del torneo sueco. Antes lo habían conseguido David Nalbandian, en 2008, y Juan Martín del Potro, en 2016 y 2017. Además, será el primer tenista argentino en disputar una final sobre cancha dura cubierta desde Diego Schwartzman, quien lo hizo en Amberes 2021.

La definición se jugará este sábado, desde las 9, y el platense buscará dar el último paso para conquistar el primer título ATP de su carrera. En caso de consagrarse, también alcanzará el mejor puesto de su trayectoria: ascendería hasta el puesto 39 del ranking mundial.

El presente de Tirante es el resultado de una temporada de grandes actuaciones, en la que también consiguió victorias ante figuras como Novak Djokovic, Taylor Fritz y Ben Shelton. Además, fue el segundo singlista del equipo argentino en la serie ante Turquía por el Grupo Mundial I de la Copa Davis que se disputó en el Ruca Che, de Neuquén.