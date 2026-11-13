Cerezas: qué beneficios tienen para la salud y por qué conviene aprovecharlas durante su temporada

Pequeñas, dulces y de un intenso color rojo, las cerezas son una de las frutas más atractivas de la temporada. Además de su sabor, se destacan por su contenido de antioxidantes, vitaminas y minerales que pueden contribuir a una alimentación saludable. Su llegada a las verdulerías durante la primavera y el verano las convierte en una excelente alternativa para sumar frutas frescas a la dieta cotidiana.

Las cerezas contienen antocianinas, compuestos naturales responsables de su color rojizo, además de vitamina C, potasio y fibra. Estos nutrientes participan en diferentes funciones del organismo y explican por qué esta fruta despierta interés en investigaciones relacionadas con la inflamación, la recuperación muscular y la calidad del sueño.

Qué beneficios tienen las cerezas para la salud

Uno de los principales atributos nutricionales de las cerezas es su contenido de compuestos antioxidantes.

Las antocianinas y otros polifenoles ayudan a proteger las células frente al estrés oxidativo, un proceso natural que, cuando es excesivo, puede contribuir al daño celular.

También aportan vitamina C, necesaria para la formación de colágeno y el funcionamiento normal del sistema inmunitario.

Por otra parte, contienen potasio, un mineral que interviene en el funcionamiento de los músculos y los nervios, y en la regulación de la presión arterial.

Su contenido de fibra también favorece el tránsito intestinal y permite incorporarlas como parte de una alimentación variada.

Cuántas calorías tienen las cerezas y qué nutrientes aportan

Las cerezas dulces frescas tienen un aporte energético moderado y contienen una importante proporción de agua.

De acuerdo con las tablas de composición de alimentos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), cada 100 gramos de cerezas dulces crudas aportan aproximadamente:

63 calorías.

82 % de agua.

16 gramos de carbohidratos , incluidos sus azúcares naturales.

, incluidos sus azúcares naturales. 2,1 gramos de fibra.

7 miligramos de vitamina C.

222 miligramos de potasio.

Por estas características, pueden formar parte de una alimentación equilibrada, incluso cuando se busca controlar el peso.

Sin embargo, las cerezas no adelgazan por sí solas y su consumo debe considerarse dentro del conjunto de los hábitos alimentarios.

Cerezas y descanso: qué se sabe sobre su relación con el sueño

Uno de los aspectos que más interés despertó en los últimos años es la posible relación entre las cerezas y la calidad del descanso.

Algunas investigaciones analizaron especialmente el consumo de cerezas ácidas o guindas, conocidas como tart cherries, que contienen pequeñas cantidades de melatonina y otros compuestos bioactivos.

Los resultados de ciertos estudios sugieren posibles mejoras en algunos indicadores del sueño, aunque la evidencia todavía es limitada.

Esto no significa que comer cerezas frescas garantice dormir mejor ni que pueda reemplazar un tratamiento para el insomnio. Además, los resultados obtenidos con jugos concentrados de cerezas ácidas no pueden trasladarse directamente a las cerezas dulces que se venden habitualmente en las verdulerías.

¿Las cerezas ayudan a reducir la inflamación?

Las cerezas también fueron estudiadas por sus posibles efectos sobre algunos marcadores de inflamación y estrés oxidativo.

Sus compuestos fenólicos, especialmente las antocianinas, presentan actividad antioxidante.

Algunas investigaciones encontraron resultados prometedores, particularmente en relación con la recuperación después del ejercicio físico.

Sin embargo, todavía no existe evidencia suficiente para afirmar que comer cerezas prevenga o trate enfermedades inflamatorias.

Su principal beneficio comprobado es que aportan nutrientes y compuestos vegetales que contribuyen a mejorar la variedad y calidad de la alimentación.

Cómo comer cerezas y conservarlas frescas durante más tiempo

Las cerezas pueden disfrutarse solas, como colación o postre, pero también permiten preparar recetas sencillas.

Se pueden incorporar a ensaladas de frutas, yogures naturales, licuados, preparaciones con avena o postres caseros.

Para conservarlas correctamente, conviene guardarlas en la heladera, preferentemente sin lavar hasta el momento de consumirlas. La humedad excesiva puede acelerar su deterioro.

Antes de comerlas, deben lavarse cuidadosamente con agua potable y retirar los carozos cuando se utilicen en recetas.

En el caso de los niños pequeños, es importante ofrecerlas sin carozo y cortadas de manera adecuada para reducir el riesgo de atragantamiento.

Con su sabor dulce, su aporte de antioxidantes y su contenido de vitaminas y minerales, las cerezas son una excelente opción para aprovechar durante los meses de primavera y verano. Consumidas frescas y dentro de una alimentación equilibrada, permiten incorporar variedad y disfrutar de una fruta nutritiva y de estación.