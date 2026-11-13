«Pensamos que era un sismo»: el dramático relato de los vecinos tras la explosión de gas en Remedios de Escalada

El estruendo seco sacudió los vidrios de las viviendas y desató escenas de desesperación en cuestión de segundos en el centro comercial de Remedios de Escalada, en el partido de Lanús.

Mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en el perímetro afectado por la rotura de un caño maestro de gas, los testimonios recolectados por Infobae y La Nación de quienes estaban a pocos metros del epicentro reconstruyen el minuto a minuto de una mañana marcada por el miedo, el humo y la evacuación masiva.

Explosión en Remedios de Escalada: señales previas y alarma en el centro de la ciudad

Lejos de tratarse de un episodio repentino sin señales previas, varios residentes y comerciantes coincidieron en que el intenso olor a gas ya había generado inquietud en el barrio antes de que se produjera la detonación.

En una arteria comercial de altísimo tránsito peatonal y vehicular, donde actualmente se ejecutaban obras de renovación de redes por el crecimiento edilicio de la zona, la onda expansiva destruyó locales y obligó a desalojar cuatro manzanas a la redonda.

«Parecía un trueno»: el impacto de la explosión de gas en Remedios de Escalada

La magnitud de la detonación sorprendió a los vecinos en plena rutina matinal y generó confusión sobre el origen del estallido. Juan, residente de la zona, describió la violencia con la que se sintió la onda expansiva en los inmuebles cercanos y el despliegue aéreo posterior.

«Vibraron todos los vidrios de una forma que nunca antes vimos. Pensamos que podía incluso ser un sismo, pero era extraño porque el piso no se movía«, relató Juan a La Nación, quien además detalló que se desalojaron alrededor de cuatro manzanas y que se observaban helicópteros sobrevolando el área mientras entraban y salían ambulancias para trasladar a los heridos.

En la misma línea, Sonia, vecina de Lanús, contó también a La Nación que el intenso olor a gas resultó determinante para evitar una tragedia aún mayor en su entorno familiar: «Justo habíamos terminado una clase de pilates, me preparé un mate y, de pronto, sentí que tembló todo. Había mucho olor a gas, por lo que mi hermana me dijo que no podía trabajar y se fue a Capital; si no hubiese estado ahí, en su local, que voló por los aires«. Además, la mujer recordó haber visto a un joven con quemaduras visibles en la vía pública inmediatamente después del estallido.

Olor a gas previo y comercios destruidos en el centro de Lanús

Los comerciantes ubicados sobre las calles lindantes a la obra sufrieron el impacto directo del fuego y la rotura de estructuras, incluida una fiambrería y un almacén de esquina que quedaron completamente destruidos.

Julián, comerciante de la zona, confirmó en diálogo con LN+ que las quejas por el olor eran previas al incidente: «Ya había gente que se quejaba por el olor a gas y, de repente, se sintió una explosión. Nos asustamos muchísimo, la gente empezó a correr para todos lados«.

El escenario fue calificado como devastador por Walter, propietario de un comercio a media cuadra del foco ígneo, quien aseguró a Infobae que en la esquina «había un almacén que voló todo» y que el fuego alcanzó también a un edificio ubicado enfrente. «Fue una explosión como si fuera un misil. No se puede explicar. Fue una desesperación«, expresó entre lágrimas.

Por su parte, otros testigos como Ariana y Carlos coincidieron en la señal Todo Noticias en comparar el estruendo con «un trueno muy fuerte«, mientras que Andrés señaló haber escuchado tres detonaciones consecutivas en medio del operativo que desalojó un geriátrico, una escuela y todos los comercios situados dentro de un radio de 200 metros.