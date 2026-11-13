Mariana Brey se anima al desafío del Pelado López: qué pasará en su visita a Juego Chino

Mariana Brey se prepara para mostrar una faceta diferente en la televisión. La periodista y panelista será la invitada de una nueva edición de Juego Chino, el ciclo que conduce Guillermo «Pelado» López por Telefe y que combina entrevistas, confesiones y un particular desafío de altura.

Según adelantó una publicación difundida por MSN, el encuentro tendrá como protagonista a Brey, quien se subirá al tradicional balcón del programa para compartir una charla distendida con el conductor. La propuesta incluirá momentos de humor, anécdotas y el juego que se convirtió en la marca registrada del ciclo.

Mariana Brey se anima a Juego Chino con el Pelado López

Acostumbrada a participar en debates televisivos y analizar la actualidad del espectáculo, Mariana Brey cambiará de rol y pasará a ser la entrevistada.

En esta oportunidad, la periodista será quien responda las preguntas del Pelado López, en un formato que busca mostrar aspectos menos conocidos de sus invitados.

El ciclo se caracteriza por combinar conversaciones sobre la vida personal y profesional con situaciones espontáneas, bromas y desafíos.

La participación de Brey promete una entrevista diferente de sus habituales intervenciones como panelista, en un ambiente más relajado y con el humor como protagonista.

El desafío de altura que deberá enfrentar Mariana Brey

Uno de los momentos centrales de Juego Chino es la competencia que se desarrolla desde un balcón.

La dinámica consiste en lanzar una pelota de tenis desde una altura considerable e intentar embocarla en un recipiente ubicado varios metros más abajo.

Aunque parece una prueba sencilla, requiere precisión y concentración, y suele generar situaciones inesperadas entre los participantes.

Guillermo López también forma parte del desafío, por lo que cada emisión se convierte en una competencia entre el conductor y su invitado.

En el caso de Mariana Brey, el juego será el complemento de una entrevista que buscará combinar entretenimiento y momentos personales.

Cómo es Juego Chino, el programa del Pelado López en Telefe

Juego Chino es uno de los formatos que Guillermo «Pelado» López consolidó en la televisión argentina.

La propuesta recupera el espíritu de las entrevistas informales y los desafíos que el conductor popularizó durante su trayectoria.

A lo largo de sus temporadas, el programa recibió a figuras del espectáculo, la televisión, la música y el deporte, quienes participaron de conversaciones distendidas antes de enfrentarse al juego de altura.

Entre los invitados que pasaron por el ciclo se encuentran Ángel Di María, Lizy Tagliani, Marixa Balli y Grego Rossello.

En una entrevista con el sitio especializado Televisión.com.ar, López destacó que uno de los aspectos que más disfruta del programa es la posibilidad de conversar con personalidades de diferentes ámbitos y descubrir facetas que el público no suele conocer.

Una nueva faceta de Mariana Brey en la televisión

Con una extensa trayectoria en los medios, Mariana Brey participó en distintos programas de actualidad y espectáculos, donde se destacó por sus opiniones y sus intervenciones en debates televisivos.

Su paso por Juego Chino representa una oportunidad para verla fuera del formato habitual de panel y conocer otros aspectos de su personalidad.

Entre confesiones, humor y una competencia desde las alturas, la periodista protagonizará una nueva entrega del ciclo de Telefe, que apuesta a mostrar el costado más espontáneo de sus invitados.