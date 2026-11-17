Leandro Paredes atraviesa un gran momento en Boca y parece tener cuerda para rato como futbolista, pero al mismo tiempo piensa en su futuro y por eso se inscribió para hacer el curso de director técnico. El volante, de 32 años, ya manifestó su intención de armar una dupla con Ángel Di María, quien ya culminó con sus estudios y, además, le tiró el dato a su amigo, porque el 5 lo hará, a distancia, en la sede de Rosario.

«Con gran alegría recibimos a Leandro Paredes en nuestra Escuela Nº 193 ATFA Rosario, donde comenzará sus estudios como Director Técnico en la ‘Cuna del Fútbol’. La experiencia y la formación se complementan, porque el fútbol siempre tiene algo más para enseñar. Gracias por confiar en nosotros y elegirnos para esta nueva etapa», posteó la cuenta del instituto en el que comenzará su formación el capitán de Boca.

Paredes no es el único campeón del mundo en Qatar en tomar esta misma decisión, Cristian Romero también realiza sus estudios a distancia en la misma escuela. Fideo ya recibió su diploma de entrenador en el mismo lugar en marzo de este año.

4-3-3, Central y Boca como objetivo

En una entrevista del 2025, Di María aseguró que ambos piensan en conformar una dupla técnica a futuro en la que desplegarán un 4-3-3. «Si se nos da y nos contratan, vamos a estar un ciclo en Boca y otro en Rosario Central», contó en diálogo con SportsCenter.

Fideo y Lean, una dupla que se viene con todo. Quieren dirigir al Canalla y al Xeneize.

Sin dudas, lo vivido en la Selección Argentina fue clave para tomar está decisión, porque Fideo tomó como ejemplo las sociedades que se armaron en ese cuerpo técnico. «Lo vi con Scaloni, Samuel y Ayala, les veía la cara de felicidad de ver lo que lograron y sé que lo disfrutaron de la misma manera que los jugadores», dijo Ángel en la misma entrevista.