Prestianni fue uno de los mejores ante Uruguay y se metería entre los once. Julián es fija. (Archivo Clarín Fotografía)

La era sin Lionel Messi se puso en marcha con un paso en falso, pero hay rápido desquite y 90 minutos más para buscar alternativas. Este martes a las 20, la Selección Argentina se medirá con Costa Rica y despedirá el 2026 ante su gente. Será en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde se espera un mejor marco que en La Bombonera, donde la Albiceleste perdió 2-1 con Uruguay.

Si bien es cierto que no mereció perder ante la Celeste, el equipo estuvo lejos de mostrar un buen nivel. Apareció de a ratos y no tuvo peso ofensivo. También cometió errores atrás y esto llevará a Lionel Scaloni a meter mano en los titulares.

Dibu y cuatro o cinco más

De movida, el DT anunció la vuelta de Emiliano Dibu Martínez, quien sufrió una lesión en la mandíbula hace exactamente un mes, en el partido entre su equipo, Chelsea, y Everton. Así y todo fue convocado y hoy estará en el arco argentino.

Otro adelanto de Scaloni en la conferencia fue que hará entre cuatro y cinco cambios, y aunque no dio nombres, aparecen como fijas el regreso de Nicolás Tagliafico al lateral izquierdo y el de Agustín Giay al derecho, y los ingresos desde el arranque de Matías Soulé y Gianluca Prestianni. Román Vega también tendría chances (por Tagiafico) e incluso hay una opción de que Facundo Medina siga, pero como central (por Balerdi).

Otro retoque podría darse en la zaga central, porque tienen chances de sumar minutos Aaron Anselmino y Mariano Troilo, dos de las sorpresas de Scaloni en la lista para está ultima fecha FIFA del año. Los que perderían su lugar en relación al duelo con Uruguay serían Gonzalo Montiel, Exequiel Palacios y Thiago Almada, además del arquero Gerónimo Rulli.

Así llega Costa Rica

Costa Rica, por su parte, viene de tener una muy floja actuación en su último encuentro, en el que cayó 2-0 frente a la Selección de Ecuador, dirigida por Marcelo Gallardo. Para el DT Bryan Ruiz será una nueva oportunidad de sumar experiencia en un proceso que recién arranca. El exvolante afrontará su cuarto partido al frente del seleccionado mayor. Hasta el momento, su balance es de dos victorias y una derrota.

De cara el juego de mañana, no podrá contar con Alexis Gamboa, quien apenas pudo disputar nueve minutos frente a Ecuador antes de salir por una lesión, ni con Diego Mesén, expulsado en ese encuentro. Con ese panorama, Ruiz deberá introducir modificaciones obligadas y, como Scaloni, se espera que sean entre cuatro y cinco.

Probables formaciones, hora y TV

Argentina: Dibu Martínez; Agustín Giay, Leo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Matías Soulé, Nicolás Paz, Gianluca Prestianni; Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni

Costa Rica: Patrick Sequeira; Kenay Myrie, JP Vargas, Francisco Calvo, Joseph Mora; Celso Borges, Roan Wilson, Carlos Mora, J. Alcócer; Kenyel Michel, Manfred Ugalde. DT: Bryan Ruiz

Árbitro Bruno Arleu (Brasil)

Estadio Mario Alberto Kempes

Hora y TV 20, Telefé y TyC Sports