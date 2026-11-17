Marcelo Tinelli volvió a quedar en el centro de la escena por su vida sentimental. Después de su separación de Milett Figueroa, el conductor se mostró públicamente junto a Ágata Lescano, una entrenadora personal y excompetidora de fisicoculturismo con quien se lo vincula desde hace varias semanas. Una salida durante el último fin de semana volvió a alimentar las versiones de romance y personas cercanas a ambos aseguran que ya son novios.

Según informó PrimiciasYa, de A24, a partir de información publicada por Infobae, Tinelli compartió un almuerzo con Lescano y un grupo de amigos en una casona del barrio porteño de La Paternal. El encuentro se desarrolló en un ambiente distendido y las imágenes que ambos compartieron en sus redes sociales despertaron nuevas especulaciones sobre la relación.

Marcelo Tinelli y Ágata Lescano: la salida que alimentó los rumores de romance

El domingo 15 de noviembre, Marcelo Tinelli eligió un restaurante a puertas cerradas en La Paternal para disfrutar de un almuerzo junto a amigos y Ágata Lescano.

Lejos de los restaurantes exclusivos que suele frecuentar, el conductor optó por una casona de barrio, conocida por sus encuentros gastronómicos familiares y sus largas sobremesas.

La reunión incluyó un menú tradicional de asado, ensaladas, verduras asadas y flan. Según trascendió, el lugar había sido recomendado por el actor Benjamín Amadeo.

Durante el encuentro, Tinelli se mostró relajado y compartió fotografías en sus redes sociales. Una de las publicaciones estuvo acompañada por la frase «Domingo en familia», un detalle que llamó la atención de sus seguidores.

De acuerdo con la información publicada por Infobae, allegados al conductor y a la deportista sostienen que mantienen una relación sentimental. Sin embargo, ninguno de los protagonistas realizó declaraciones públicas detalladas sobre el vínculo.

Quién es Ágata Lescano, la mujer vinculada sentimentalmente con Marcelo Tinelli

Ágata Lescano tiene 37 años y es entrenadora personal, modelo fitness y excompetidora de fisicoculturismo. A lo largo de su trayectoria deportiva consiguió títulos en competencias argentinas y sudamericanas.

Su actividad profesional está centrada en el entrenamiento físico y la promoción de hábitos saludables. En sus redes sociales comparte rutinas, recomendaciones y contenidos relacionados con el bienestar.

También desarrolla una propuesta de entrenamiento que presenta como fitness consciente para mujeres reales, con la que busca acompañar procesos de transformación personal a través de la actividad física.

Pero el deporte no es su única pasión. Lescano también disfruta de la música, toca la guitarra y suele compartir interpretaciones con sus seguidores.

En el plano personal, es madre de un niño de 12 años y mantiene un fuerte vínculo con su familia. Es oriunda del barrio porteño de La Paternal y simpatizante de Argentinos Juniors.

Cómo se conocieron Marcelo Tinelli y Ágata Lescano

La relación entre Marcelo Tinelli y Ágata Lescano comenzó en el gimnasio donde ella trabaja y el conductor realiza sus entrenamientos habituales.

El vínculo inicialmente estuvo relacionado con la actividad física, pero con el paso de las semanas comenzaron a compartir encuentros fuera del ámbito deportivo.

Las primeras versiones de un posible romance surgieron en octubre, cuando trascendió que habían compartido una merienda.

Desde entonces, sus coincidencias en diferentes actividades y publicaciones en redes sociales despertaron la curiosidad de sus seguidores.

La salida del último domingo, en compañía de amigos y en un ambiente familiar, fue interpretada por personas de su entorno como una nueva señal de cercanía.

Marcelo Tinelli vuelve a apostar al amor después de su separación de Milett Figueroa

El acercamiento entre Tinelli y Lescano se conoció después de la ruptura del conductor con Milett Figueroa, la modelo peruana con quien había comenzado una relación en 2023.

La pareja se conoció durante el Bailando, cuando Figueroa participaba como concursante y Tinelli conducía el programa.

El romance se convirtió rápidamente en uno de los más comentados del espectáculo argentino y también tuvo presencia en el reality familiar Los Tinelli.

Después de atravesar diferentes etapas y reconciliaciones, la relación llegó a su fin durante 2026.

Ahora, la aparición de Ágata Lescano en la vida del conductor marca una nueva etapa sentimental, aunque ambos mantienen cierta reserva sobre los detalles de su vínculo.

Mientras las imágenes compartidas en Instagram siguen generando repercusiones, las versiones de noviazgo crecen entre quienes conocen a la pareja.