Mario Pergolini prepara una semana de grandes entrevistas en Otro día perdido, el ciclo que conduce por la pantalla de El Trece. Entre el lunes 16 y el viernes 20 de noviembre, el programa recibirá a reconocidas figuras de la música, la actuación, la gastronomía y el streaming, con una propuesta que busca mantener los buenos resultados de audiencia.

Según informó La Pavada de Diario Crónica, el conductor tiene prevista una agenda que incluye a Nico Occhiato, Rodrigo de la Serna, Luis Fonsi, Francis Mallmann y Nicki Nicole. La combinación de invitados promete conversaciones sobre sus carreras, proyectos y experiencias personales.

Otro día perdido: quiénes son los invitados de Mario Pergolini del 16 al 20 de noviembre

La programación difundida para esta semana incluye a cinco personalidades de diferentes ámbitos del espectáculo y el entretenimiento.

Lunes 16 de noviembre: Nico Occhiato. El conductor y creador de Luzu TV abrió la semana con una entrevista sobre el crecimiento del streaming y los nuevos formatos de comunicación.

El conductor y creador de Luzu TV abrió la semana con una entrevista sobre el crecimiento del streaming y los nuevos formatos de comunicación. Martes 17 de noviembre: Rodrigo de la Serna. El reconocido actor argentino, protagonista de producciones nacionales e internacionales, será el invitado de la segunda noche.

El reconocido actor argentino, protagonista de producciones nacionales e internacionales, será el invitado de la segunda noche. Miércoles 18 de noviembre: Luis Fonsi. El cantante puertorriqueño, reconocido mundialmente por éxitos como Despacito, llegará al programa para compartir una conversación con Pergolini.

El cantante puertorriqueño, reconocido mundialmente por éxitos como Despacito, llegará al programa para compartir una conversación con Pergolini. Jueves 19 de noviembre: Francis Mallmann. El prestigioso chef argentino, conocido por su particular estilo de cocina y su trayectoria internacional, será protagonista de una entrevista vinculada con la gastronomía y su recorrido profesional.

El prestigioso chef argentino, conocido por su particular estilo de cocina y su trayectoria internacional, será protagonista de una entrevista vinculada con la gastronomía y su recorrido profesional. Viernes 20 de noviembre: Nicki Nicole. La cantante rosarina, una de las principales referentes de la música urbana argentina, estará a cargo del cierre de la semana.

Nico Occhiato abrió la semana de Otro día perdido con Mario Pergolini

La primera entrevista de la semana tuvo como protagonista a Nico Occhiato, quien visitó el programa el lunes 16 de noviembre.

El creador de Luzu TV compartió una conversación con Pergolini sobre el presente de los medios, el crecimiento del streaming y las diferencias entre las nuevas plataformas digitales y los formatos tradicionales.

El encuentro también permitió recordar las diferencias que habían surgido entre ambos por las cifras de audiencia del canal de Occhiato.

La emisión contó, además, con la participación de Sebastián Ceria, matemático y principal propietario del Racing de Santander, según informó el sitio oficial de El Trece.

Rodrigo de la Serna, Luis Fonsi y Francis Mallmann: las figuras que visitarán a Pergolini

El martes 17 de noviembre será el turno de Rodrigo de la Serna, uno de los actores argentinos de mayor reconocimiento internacional.

Con una trayectoria que incluye películas como Diarios de motocicleta y series como La casa de papel, el intérprete llegará al estudio para conversar con Pergolini.

El miércoles, la música tendrá un lugar destacado con Luis Fonsi, el artista puertorriqueño que alcanzó repercusión mundial con Despacito y construyó una extensa carrera dentro del pop latino.

Para el jueves está prevista la presencia de Francis Mallmann, uno de los cocineros argentinos más reconocidos internacionalmente. Su particular filosofía de vida y su pasión por la cocina al fuego lo convirtieron en una figura destacada dentro y fuera del ámbito gastronómico.

Nicki Nicole cerrará la semana de Otro día perdido

El viernes 20 de noviembre, Nicki Nicole será la encargada de cerrar la agenda de invitados de Otro día perdido.

La cantante nacida en Rosario logró consolidarse como una de las artistas argentinas con mayor proyección internacional gracias a sus canciones y colaboraciones con reconocidas figuras de la música urbana.

Su visita sumará una nueva presencia musical al ciclo de Pergolini, que durante las últimas semanas recibió a artistas de diferentes generaciones y estilos.

Otro día perdido: el buen momento de Mario Pergolini en El Trece

El programa atraviesa una etapa favorable en materia de audiencia. De acuerdo con los datos publicados por Diario Crónica, la emisión que tuvo como invitada a Marilina Bertoldi alcanzó un promedio de 5,6 puntos de rating y se convirtió en lo más visto de El Trece.

El ciclo combina entrevistas, actualidad, humor, tecnología y música, con la participación de Agustín Rada Aristarán y Evelyn Botto, quienes acompañan a Pergolini en cada emisión.

Con esta nueva agenda de invitados, Otro día perdido buscará sostener su presencia en la televisión nocturna y cerrar noviembre con entrevistas a algunas de las figuras más reconocidas del espectáculo nacional e internacional.