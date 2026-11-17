Con el respaldo institucional del Ministerio de Energía y Minería de Santa Cruz, se dio a conocer la nómina de los diez jóvenes de la provincia que resultaron elegidos para integrar el Programa de Becas Universitarias de Newmont. La propuesta de la firma que opera el yacimiento Cerro Negro, ubicado en el Macizo del Deseado, apunta a garantizar el acceso, la permanencia y la culminación de los estudios superiores de futuros profesionales de la región.

El grupo de beneficiarios refleja una amplia representatividad territorial dentro de la provincia, integrando a estudiantes de cuatro localidades. Desde la capital provincial, Río Gallegos, fueron seleccionados María Victoria Valdivia García, Micaela Álvarez Hernández, Antonella Quenqui, Noelia Otálora Mamani, Lucía Zuleta y Uriel Muñoz. A ellos se suman Lautaro Coetsee y Jonathan Urrutia, oriundos de Caleta Olivia; Lourdes de los Milagros Parolin, de Río Turbio; y Caleb Enuel Manzaneda, representante de Puerto San Julián.

Todos los jóvenes elegidos transitan sus estudios de grado superior . Foto gentileza.

Todos los jóvenes elegidos transitan actualmente sus estudios de grado en instituciones de educación superior pública, específicamente en las sedes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA).

Las disciplinas que cursan —entre las que se encuentran Geología, Ingeniería Electromecánica e Ingeniería Química— forman parte de un abanico de especialidades estratégicas que también abarca Ingeniería en Minas e Ingeniería Metalúrgica, todas directamente ligadas a las demandas técnicas del sector.

El esquema de acompañamiento diseñado por la compañía va más allá de la asistencia financiera, aunque contempla una asignación económica mensual durante un año —con opción de ser renovada— destinada a cubrir gastos de manutención y bibliografía. De manera complementaria, los becarios acceden a un sistema de tutorías guiadas por especialistas de la empresa, jornadas de capacitación, espacios de intercambio entre pares y recorridas técnicas por las instalaciones de Cerro Negro para vincular la teoría con la práctica laboral.

Para conformar este equipo de becarios, el proceso de evaluación aplicó una mirada integral sobre cada postulación, analizando tanto el mérito académico como el contexto socioeconómico familiar, el lugar de origen, las aptitudes personales y la vocación por la carrera elegida. Asimismo, la continuidad dentro del programa exige el cumplimiento de metas progresivas en el plan de estudios, adaptando los porcentajes de materias aprobadas según la etapa de cursada que atraviese cada alumno, ya sea que esté ingresando a la facultad o transitando el tramo final.

Newmont en Argentina

Newmont es una de las corporaciones mineras de oro más grandes del mundo, de origen estadounidense. En Argentina, la compañía opera principalmente a través del yacimiento Cerro Negro, ubicado en la provincia de Santa Cruz.

Su actividad principal es la producción de oro y plata mediante minería subterránea en vetas de cuarzo. Es la principal empresa exportadora de oro de Argentina, con envíos anuales que promedian entre 400 y 600 millones de dólares. Cerro Negro se encuentra en el noroeste de Santa Cruz, cerca de la localidad de Perito Moreno dentro de una región geológica muy rica en minerales llamada Macizo del Deseado.

En Santa Cruz emplea de forma directa a unas 1.400 personas y genera alrededor de 4.800 puestos indirectos a través de empresas contratistas y proveedores locales. Además de la extracción minera, la compañía desarrolla programas de responsabilidad social enfocados en educación, capacitación técnica (como las becas universitarias y el programa Camino Minero) y desarrollo de proveedores locales en las comunidades cercanas a la operación.

Desde la cartera energética y minera de la provincia subrayaron el valor estratégico de este tipo de políticas privadas que se alinean con los objetivos de desarrollo regional. Las autoridades remarcaron que consolidar la matriz productiva de Santa Cruz requiere indispensablemente de mano de obra calificada y cuadros técnicos formados en el territorio, lo que permite que los propios ciudadanos santacruceños ocupen roles de liderazgo y responsabilidad en la actividad extractiva.

Esta convocatoria se enmarca en una estrategia más amplia de vinculación comunitaria y educativa que Newmont viene desplegando en la zona, complementando otras propuestas de inserción como Camino Minero y los programas de prácticas profesionales. De este modo, el trabajo conjunto entre el sector empresarial, el Estado y las universidades públicas sienta las bases para transformar el potencial geológico de la provincia en oportunidades reales de crecimiento profesional y arraigo para las nuevas generaciones.