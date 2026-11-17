Mercedes Schumacher, la mamá de Alejandro Atero, atraviesa uno de los momentos más angustiantes de su vida. Desde el 12 de noviembre su rutina consiste en levantarse e ir hacia la zona de la Isla Jordán para ver si hubo alguna novedad respecto al paradero de su hijo, quien desapareció tras ser arrastrado por la corriente del río Negro.

A cinco días del hecho, aún no hay pistas sobre su paradero. Este martes 17 de noviembre se retomaron los operativos de rastrillaje y su madre expresó su deseo: «Ojalá hoy vuelva con mamá».

El relato de la madre de Alejandro Atero

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Mercedes contó que aún aguarda novedades sobre el paradero de su hijo, aunque reconoce que se trata de un terreno difícil para rastrillar debido a la crecida del río y la fuerza de la corriente.

La mujer aclaró una de las primeras versiones que circuló tras la difusión policial: confirmó que Alejandro había regresado recientemente de Puerto Madryn, pero precisó que en realidad había viajado en enero para visitar a su padre, ya que se crió desde los ocho años en el Alto Valle. Por esa razón, señaló que conocía el entorno: «Sabía dónde meterse y dónde no, conocía las condiciones del agua; incluso pasamos una inundación muy grande hace tiempo», afirmó, y remarcó que lo ocurrido fue un accidente inesperado.

Alejandro Atero tiene 23 años y es búscado intensamente en el río Negro

«Solía viajar (a Chubut) para ver a su papá, quedarse hasta un año y después volvía», relató, y agregó: «Sabía nadar porque le gustaba; amaba el mar, el río y el Valle. Se había ido en enero y volvió el miércoles -previo a su desaparición- junto a su novia».

Sobre lo sucedido aquella tarde del 12 de noviembre, Mercedes Schumacher explicó que Alejandro estaba junto a su pareja -ella sí oriunda de Puerto Madryn- y un amigo. Los tres habían ido a tomar mates a la costa del río y, según el testimonio del joven que logró salir por sus propios medios, la chica ingresó primero al agua; cuando advirtieron que no podía regresar, ambos se arrojaron para rescatarla. «El amigo logró salir por la orilla del río Neuquén y lo último que vieron es que Alejandro (Atero) entró en un remolino y no volvió a salir», detalló.

A cinco días del episodio, toda la familia permanece en vilo. Incluso el padre del joven viajó desde el sur para seguir de cerca el operativo de búsqueda que ya se extendió hasta la altura de la ciudad de Allen.

«Con toda la familia esperamos que hoy por fin vuelva con mamá», expresó Mercedes. Si bien reconoció que los equipos intervinientes «están haciendo bien las cosas» y destacó la labor del fiscal Martín Pezzeta, pidió que intensifiquen la revisión en un sector puntual donde la corriente es muy fuerte.

Cómo sigue el operativo para encontrar a Alejandro Atero

El cuarto día de búsqueda, que se concretó el lunes 16 de noviembre, finalizó sin novedades debido a la falta de luz natural, por lo que el operativo para encontrar a Alejandro Atero se retomó este martes a las 8:00.

Desde el área de comunicación del Ministerio de Seguridad detallaron que los trabajos se reanudaron con un despliegue especializado que incluye a la Brigada de Buceo y Rescate.

Se sumaron buzos en el operativo de rastrillaje

«El foco principal está puesto en la exploración subacuática y el barrido fluvial en distintos tramos del curso de agua», indicaron en el comunicado oficial. Asimismo, señalaron que en el lugar interviene de manera coordinada personal de la Prefectura Naval Argentina y del cuartel Central de Bomberos de Neuquén, institución que aportó embarcaciones y buzos tácticos para inspeccionar sectores profundos y zonas de difícil visibilidad bajo la superficie.

Los rastrillajes continuarán durante toda la jornada. Los recorridos incluirán los tramos del río ubicados entre Isla Jordán y el balneario de Allen.