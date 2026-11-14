Tirante no pudo con Fritz en la final y cerró una gran semana en Estocolmo

Thiago Tirante mostró un gran nivel, pero no pudo ante la jerarquía de Taylor Fritz y cerró la temporada con un subcampeonato. (Foto: AP)

Tiago Tirante no pudo coronar su gran semana en Estocolmo con el título. El tenista de La Plata cayó ante Taylor Fritz por 2-6, 6-4 y 6-7(3) en la final del ATP 250 sueco, después de una definición de más de dos horas y alto nivel tenístico. De todas maneras, el argentino cerró su temporada dejando una muy buena imagen ante uno de los mejores jugadores del circuito.

El comienzo fue favorable al estadounidense, que se llevó el primer set por 6-2 después de conseguir dos quiebres, en el cuarto y el octavo game. Fritz aprovechó algunas imprecisiones del platense, que no logró encontrar regularidad con su servicio ni hacer pesar su derecha.

Sin embargo, Tirante reaccionó en el segundo parcial. Quebró en el tercer game y comenzó a soltarse, con mayor confianza en su saque y en la potencia de su derecha. Consiguió varios winners, encontró buenos recursos con los drops y empezó a celebrar los puntos con un «¡Vamos!». Así, se llevó el set por 6-4 e igualó la final.

Fritz hizo pesar su experiencia en el tie-break

El tercer set fue muy parejo y mostró a un Tirante con mucha autoridad y carácter para competir de igual a igual ante el estadounidense. Ninguno logró sacar diferencias y la definición llegó al tie-break. Allí, el argentino consiguió un mini quiebre con un winner cruzado sensacional en el quinto punto, pero Fritz recuperó inmediatamente el saque y luego volvió a quebrar tras un error no forzado del platense.

En el tramo decisivo, Fritz hizo pesar su experiencia y buscó alargar los intercambios para provocar el error de Tirante. La estrategia le dio resultado y el estadounidense se impuso por 7-3 en el desempate, para quedarse con el título en Estocolmo.

Más allá de la derrota, el platense dejó una gran actuación ante uno de los mejores tenistas del circuito. Durante las más de dos horas de partido, registró 10 aces y varios servicios por encima de los 230 km/h, además de mostrar la potencia de su derecha, con la que consiguió numerosos winners.

Para Tirante, apodado «Karate Kid», fue su primera final ATP y una semana de gran nivel. En su camino hacia la definición, derrotó al español Jaume Munar en primera ronda, avanzó a cuartos de final por el retiro de su compatriota Tomás Etcheverry, venció al kazajo Andrey Shevchenko y superó al chileno Alejandro Tabilo en semifinales.

Con este resultado, el argentino cierra la temporada en el puesto 47° del ranking mundial, la mejor ubicación de su carrera. Por su parte, Fritz celebró su 12° título ATP, el primero bajo techo.