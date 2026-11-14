Inundaciones en el Litoral: Santa Fe está al límite y hay más de 4.500 afectados por la crecida del Paraná

La crecida del río Paraná mantiene en alerta a las localidades del Litoral. En Santa Fe, el nivel del agua quedó a 10 centímetros de la cota de evacuación. Foto: El Litoral.

La crecida del río Paraná dejó a la ciudad de Santa Fe a solo 10 centímetros del nivel de evacuación. El puerto santafesino registró una altura de 5,60 metros este viernes a las 18, según los datos de Prefectura Naval Argentina (PNA). En todo el Litoral, ya son 4.547 las personas afectadas por las inundaciones.

La medición representó un incremento de dos centímetros respecto del registro de las 16, cuando el hidrómetro marcaba 5,58 metros. Además, el nivel superó la cota de alerta de 5,30 metros, aunque todavía permanece por debajo de la referencia establecida para evacuar.

Crecida del río Paraná: las provincias con más evacuados y localidades afectadas

De acuerdo con la información publicada por El Litoral, ese registro activa protocolos preventivos para las familias que viven en sectores bajos o expuestos a posibles inundaciones.

El último relevamiento de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) contabilizó 4.547 personas evacuadas o autoevacuadas en la región. Según publicaron medios locales, Chaco y Corrientes son las provincias con mayor cantidad de damnificados y concentran la mayor parte de los operativos.

Foto: El Litoral.

El informe detalló que 2.242 personas afectadas corresponden a Chaco y otras 2.005 a Corrientes. La emergencia también alcanzó a poblaciones de Santa Fe y Entre Ríos, donde el avance del agua comprometió viviendas y accesos.

En total, diez localidades superaron sus cotas de evacuación. En Chaco se encuentran Barranqueras e Isla del Cerrito; en Corrientes, Goya y Esquina; en Santa Fe, Reconquista y San Javier; y en Entre Ríos, La Paz, Hernandarias, Paraná y Diamante.

Inundaciones en Santa Fe: las zonas con viviendas anegadas y familias evacuadas

La AFE también identificó 26 localidades con habitantes afectados por las inundaciones. En la ciudad de Santa Fe, 166 personas tuvieron que dejar sus viviendas. En Reconquista se contabilizaron otras 33 personas afectadas.

En Corrientes, la capital provincial registró cerca de 690 vecinos afectados por el ingreso de agua a sus viviendas. En Itatí se contabilizaron 518 personas, en Paso de la Patria 228 y en Isla Apipé otras 211.

En Chaco, los operativos se concentraron en Isla Soto, un paraje cercano a Puerto Vilelas donde la crecida dejó aisladas a varias familias. La interrupción del suministro eléctrico también obligó a trasladar grupos electrógenos para garantizar la asistencia a los pobladores.

La situación en Santa Fe también obligó a las autoridades municipales a tomar medidas preventivas. El intendente Juan Pablo Poletti confirmó que las playas de las costaneras Este y Oeste no serán habilitadas como balnearios y que está prohibido ingresar a la Laguna Setúbal.