Desaparición de Alejandro Atero en Cipolletti: cómo siguen los rastrillajes en la Isla Jordán y el río Negro

Se cumplen tres días desde que Alejandro Atero desapareció en el río Negro, a la altura de la Isla Jordán, y todavía no hay novedades sobre su paradero. El joven de 23 años, oriundo de Puerto Madryn, había llegado hace poco al Alto Valle. En una jornada de calor, decidió refrescarse en el balneario junto a su pareja y un amigo, pero lo que prometía ser una tarde de disfrute terminó en un operativo de rastrillaje contrarreloj.

Las autoridades de Cipolletti activaron el protocolo de búsqueda apenas tomaron conocimiento del hecho, aunque sin resultados positivos. Tras concluir el despliegue del viernes, confirmaron que este sábado retomaron las tareas para intentar ubicarlo.

Cómo siguen los rastrillajes en la Isla Jordán

Desde el área de comunicación del Ministerio de Seguridad informaron que los rastrillajes para encontrar a Alejandro Atero se retomaron este 14 de noviembre sobre la zona ribereña de Cipolletti. En el operativo participa personal de la comisaría Cuarta que debido a la compleja situación, sumó más de sus efectivos al despliegue.

En simultáneo, otros organismos mantienen activa la búsqueda sobre los márgenes del río Negro. Las recorridas iniciaron a las 9 de la mañana y, según lo detallado, «abarcan diversos sectores de la costa con el objetivo de encontrar algún rastro» que permita orientar el operativo.

Además de las autoridades intervinientes, en el lugar donde se concentra el operativo también están presentes familiares directos de Atero, quienes siguen de cerca las tareas que se desarrollan desde primera hora del día.

Quién es el joven que desapareció en el río Negro

El joven que es buscado intensamente en las aguas del río Negro fue identificado como Alejandro Atero. Desde el área de comunicación del Ministerio Público Fiscal confirmaron a Diario RÍO NEGRO que Atero, de 23 años, fue visto por última vez el pasado jueves cerca de las 15:00, momento en el que ingresó al cauce acompañado por su pareja y un amigo.

Por su parte, voceros del Ministerio de Seguridad detallaron, a partir de los testimonios brindados por sus allegados, que el joven se había instalado recientemente en el Alto Valle junto a su novia. Atero es oriundo de Puerto Madryn, Chubut, y había conseguido trabajo en la localidad de Centenario, Neuquén.

En cuanto a los datos sobre su apariencia física y vestimenta al momento de la desaparición, las autoridades informaron que es de estatura alta, contextura delgada y tez blanca, con cabello negro y rizado. Asimismo, especificaron que no posee tatuajes y que, al ingresar al río, vestía únicamente un pantalón corto de color verde.