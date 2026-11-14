La Ruta 237 de Neuquén, camino a una concesión por peaje

La concesión contempla tareas de conservación y reparación, aunque todavía no se precisaron las obras para el corredor neuquino.

La Ruta Nacional 237 de Neuquén, uno de los principales corredores que conectan el Alto Valle con la región cordillerana, quedó incluida en el nuevo esquema de concesiones por peaje del Gobierno nacional.

La decisión se formalizó mediante el Decreto 1358/2026, publicado el viernes 13 en el Boletín Oficial, aunque todavía quedan varias instancias por completar antes de que una empresa privada pueda hacerse cargo de su administración y mantenimiento.

La medida forma parte de una ampliación de la Red Federal de Concesiones, que incorpora 27 rutas y accesos nacionales de distintas provincias. En el caso de Neuquén, el anexo del decreto identifica expresamente a la Ruta 237, pero no establece qué kilómetros serán concesionados ni cuáles serán las intervenciones previstas.

El corredor es una de las principales conexiones entre el Alto Valle y los destinos turísticos cordilleranos. Desde Arroyito, la traza atraviesa la zona de Piedra del Águila y continúa hasta su empalme con la Ruta Nacional 40. Por allí circulan residentes, transportistas y viajeros que se dirigen hacia San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Bariloche.

Desde Vialidad Nacional se explicó que la publicación del decreto no supone un cambio inmediato en el funcionamiento de la ruta, expresaron que «es un decreto para incorporar el tramo a la Red Federal de Concesiones, lo que no implica que vayan a arrancar obras ahora».

Además, se explicó que recién comienza el procedimiento administrativo para avanzar con la futura concesión. Esto significa que, por el momento, no hay una empresa adjudicataria ni un cronograma de trabajos confirmado para la Ruta 237.

Qué tramos de la Ruta 237 podrían quedar bajo concesión

El Gobierno nacional todavía debe determinar qué sectores de la Ruta Nacional 237 quedarán comprendidos en la futura concesión. Según establece la norma, esa delimitación estará a cargo del Ministerio de Economía, previo informe técnico de Vialidad Nacional.

El régimen contempla tareas de construcción, reparación, ampliación y conservación, además de servicios para los usuarios. No obstante, todavía no se informó si sobre la Ruta 237 se ejecutarán trabajos de repavimentación, mejoras en banquinas, ampliaciones de calzada u otras intervenciones.

Resta por conocer las ubicaciones de las posibles estaciones de cobro y tarifas que se aplicarían a quienes circulen por el corredor. Estas condiciones deberán definirse durante el procedimiento de concesión.

El camino hacia la concesión por peaje

Una de las novedades confirmadas por Vialidad Nacional es que Neuquén será uno de los puntos de participación en las futuras audiencias públicas vinculadas al proceso.

Desde el organismo se explicó que se trata de un procedimiento que requiere distintas etapas administrativas. Todavía debe firmarse una resolución del Ministerio de Economía, una vez completado ese trámite, se realizará la convocatoria correspondiente para las audiencias. Luego de este paso, Nación deberá avanzar con el llamado a licitación, la presentación y evaluación de las ofertas y la adjudicación del contrato.

El Decreto 1358/2026 establece un plazo de 12 meses desde su entrada en vigencia para convocar a licitación pública nacional e internacional. Esto no significa que las obras deban comenzar dentro de ese período, sino que el Gobierno tendrá ese tiempo para realizar el llamado.

La decisión nacional abre una nueva etapa para definir la administración de este corredor estratégico para la provincia. Por ahora, el proceso se encuentra en su instancia inicial y siguen pendientes las precisiones sobre los kilómetros comprendidos, las inversiones que se exigirán y las condiciones económicas que deberán cumplir las empresas interesadas.