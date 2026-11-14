El Ejército instaló un puente modular y Parques reabrió el camino a cerro Tronador, al sur de Bariloche

Este sábado quedó nuevamente operativo el camino al cerro Tronador, hasta Pampa Linda, en la zona sur del parque nacional Nahuel Huapi, luego de la instalación de un puente modular tipo Bailey sobre el río Manso, para suplantar la estructura afectada por el temporal de lluvias ocurrido a fines de septiembre.

La intendencia del parque Nahuel Huapi informó que se reahbilitó el camino hoy solo hasta Pampa Linda y con el esquema habitual de horarios para ingreso y salida del área: desde Los Rápidos hasta Pampa Linda el ingreso es de 10:30 a 14 y el regreso hacia la Ruta 40 de 16 a 18. Se convierte en doble mano de 19.30 hasta mañana siguiente, a las 9.

Los trabajos estuvieron a cargo de personal del Ejército Argentino, más precisamente el Batallón de Ingenieros de Motaña 6 de Neuquén, y del parque Nahuel Huapi quienes colocaron el nuevo puente modular de 30,50 metros de largo y con una trocha de 2,23 metros. Recibe una capacidad máxima de 30 toneladas, por lo que se habilita la circulación de un solo vehículo a la vez, con una velocidad máxima de 20 km/h.

El puente sobre el río Manso quedó dañado con el temporal de lluvia y las crecidas ocurridas los últimos días de septiembre, por lo que desde entonces se inhabilitó el tránsito vehicular para llegar a Pampa Lina, el sector que cuenta con camping y hostería y desde donde parten los senderos de trekking para llegar a los refugios Meiling y Rocca, además de la laguna Ilón.

1/ 3 El Ejército trabajó en el montaje del puente Bailey sobre el río Manso, en el camino a tronador. Gentileza Parque Nahuel Huapi 2/ 3 El Ejército trabajó en el montaje del puente Bailey sobre el río Manso, en el camino a tronador. Gentileza Parque Nahuel Huapi 3/ 3 El Ejército trabajó en el montaje del puente Bailey sobre el río Manso, en el camino a tronador. Gentileza Parque Nahuel Huapi

El presidente de Parques Nacionales, Sergio Álvarez, destacó el trabajo para instalar el puente Bailey y anunció que “se prepara la documentación para convocar a una licitación para la construcción del puente definitivo”.

Según remarcó Parques, desde el inicio de la situación el Directorio de la APN ordenó las evaluaciones técnicas y realizó diversas gestiones en el gobierno nacional con apoyo de jefatura de Gabinete y Mnisterio de Defensa “para avanzar en una pronta solución que permita restablecer el paso vehicular en el sector afectado”.

Parques convino con el Ejército Argentino la colaboración que permitió coordinar, los recursos humanos, técnicos y logísticos necesarios para la instalación del puente.

El Batallón de Ingenieros de Montaña 6, con asiento en la ciudad de Neuquén, tuvo a su cargo el montaje de la estructura, con personal especializado. Los trabajos comenzaron el jueves y finalizaron el sábado, con la participación de aproximadamente 60 personas entre efectivos del Ejército y personal del Parque Nacional entre guardaparques, brigadistas y agentes del Departamento de Infraestructura y Logística.

El Parque Nacional aportó maquinaria vial, insumos y recursos logísticos, elementos de seguridad y la cartelería de señalización correspondiente para garantizar una circulación ordenada y segura.

El Ejército trabajó en el montaje del puente Bailey sobre el río Manso, en el camino a tronador. Gentileza Parque Nahuel Huapi

Hay sendas que seguirán cerradas

Desde el Parque se remarcó que la reapertura del camino es exclusivamente al tramo del circuito a Cerro Tronador hasta Pampa Linda. El camino desde allí hacia el Ventisquero Negro, la base del Cerro Tronador y el sector del Saltillo de las Nalcas permanece cerrado, debido a los importantes daños ocasionados por la crecida, que dejó grandes piedras, acumulación de ripio y árboles caídos sobre la traza.

A partir de la instalación del nuevo puente, y dado que la maquinaria puede cruzar, comenzaron una segunda etapa de trabajos para despejar y reparar esos sectores, con el objetivo de recuperar progresivamente la circulación hasta el Ventisquero Negro durante las próximas semanas.