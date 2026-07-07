Tiroteo en California tras la eliminación de México en el Mundial 2026: cuatro heridos y un prófugo

El ataque ocurrió en East Los Angeles luego de que Inglaterra eliminara a México.

El festejo y la desilusión por la eliminación de México en el Mundial 2026 terminaron de la peor manera en el sur de California. Cuatro personas resultaron heridas durante un tiroteo ocurrido en East Los Angeles, donde decenas de hinchas se habían concentrado durante el partido frente a Inglaterra.

El ataque se registró alrededor de las 21.30, hora local, en una intersección de East Los Angeles, una comunidad no incorporada del condado de Los Ángeles. Según informaron medios locales, una discusión derivó en que un hombre sacara un arma y efectuara varios disparos.

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De acuerdo con la información difundida por el Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles, dos de los disparos alcanzaron a las personas involucradas en la discusión y otros dos impactaron en jóvenes transeúntes, un hombre y una mujer que se encontraban en el lugar.

Hasta el momento, no hubo detenidos y las autoridades tampoco difundieron información sobre la identidad del sospechoso.

El episodio ocurrió poco después de un partido vibrante disputado en el Estadio Azteca, donde Inglaterra eliminó a México en un encuentro que mantuvo la incertidumbre hasta los minutos finales y dejó un clima de fuerte tensión entre muchos aficionados.

El tiroteo se produjo cuando simpatizantes mexicanos permanecían reunidos en la zona luego de la derrota de su selección.

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El encuentro terminó con victoria 3-2 para Inglaterra, que golpeó rápido con dos goles de Jude Bellingham y tomó una ventaja importante en el primer tiempo. México reaccionó con un tanto de Julián Quiñones antes del descanso.

En el complemento, Inglaterra quedó con un jugador menos por la expulsión de Jarell Quansah, pero amplió la diferencia gracias a un penal convertido por Harry Kane. Más tarde, Raúl Jiménez descontó desde los doce pasos para mantener la expectativa.

Pese al empuje del conjunto local en los minutos finales, Inglaterra resistió con diez jugadores y selló el 3-2 que lo clasificó a los cuartos de final, instancia en la que enfrentará a Noruega.

Con informacion de Noticias Argentinas