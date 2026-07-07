Caso Jésica Cirio: la Justicia puso la lupa sobre el patrimonio de su sobrina Priscila Ferrante

El juez Luis Armella ordenó una serie de medidas para investigar el patrimonio de Priscila Diana Ferrante, sobrina de Jésica Cirio, con el objetivo de determinar si actuó como presunta testaferro de la conductora, del exintendente Martín Insaurralde o de la ex pareja de Ferrante, Ariel Heber Russo.

Según confirmaron fuentes de la causa a Agencia Noticias Argentinas, la Justicia solicitó diversas medidas destinadas a reconstruir la situación patrimonial de Ferrante y establecer si realizó adquisiciones de bienes que no puedan justificarse con sus ingresos.

Qué medidas ordenó el juez Luis Armella

Entre las diligencias dispuestas figura el levantamiento del secreto fiscal y bancario, una medida que permitirá acceder a información sobre sus movimientos financieros, cuentas y patrimonio para determinar si pudo haber actuado como prestanombre de alguno de los investigados.

Si bien Ferrante no está imputada ni formalmente investigada en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra a Insaurralde y Cirio, sí estuvo bajo investigación en el expediente que tiene como principal acusado a Ariel Heber Russo, quien irá a juicio por la presunta emisión de facturas apócrifas y maniobras irregulares vinculadas con la Municipalidad de Lomas de Zamora.

El antecedente judicial de la sobrina de Jésica Cirio

En aquella investigación, Ferrante fue sobreseída, ya que se concluyó que el único bien registrado a su nombre era un automóvil que, según se acreditó, había recibido como regalo de quien entonces era su pareja.

Sin embargo, la profundización de las pesquisas podría modificar su situación procesal si aparecen nuevos elementos de prueba o bienes cuyo origen no pueda ser debidamente justificado.

Quién es Priscila Ferrante

Priscila Ferrante tiene 33 años y es hija de Verónica Mestre, la media hermana de Jésica Cirio, quien fue encontrada muerta en su domicilio en 2025.

Desde hace años mantiene un estrecho vínculo con la modelo y conductora. Incluso, distintas versiones sostienen que habría sido ella quien presentó a Cirio con Martín Insaurralde, con quien luego la conductora se casó y tuvo una hija.

Por qué volvió a quedar bajo la lupa

En los últimos meses, el nombre de Ferrante volvió a cobrar relevancia pública luego de que la Justicia comenzara a analizar si posee varios inmuebles y otros bienes cuyo origen patrimonial despierta sospechas y que ahora serán objeto de una investigación más exhaustiva. De comprobarse inconsistencias entre sus ingresos y su patrimonio, la investigación podría avanzar hacia una nueva etapa.