Sorpresa de Scaloni en la Selección Argentina: ¿Nico González titular frente a Egipto?

A pocas horas del partido de la Selección Argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, Lionel Scaloni evalúa meter un cambio sorpresa en el once titular.

Cuando parecía que la Albiceleste tenía todo definido para medirse ante los Faraones, el DT campeón del mundo analiza una modificación que cambiaría la idea de la Albiceleste. Quien entraría al once titular sería Nico González, que tendría su primera titularidad en una Copa del Mundo.

El futbolista del Atlético Madrid podría estar desde el arranque en lugar de Alexis Mac Allister, Enzo Fernández o Rodrigo De Paul. En la última práctica de este lunes, Scaloni probó con Nico González y el que salió fue el jugador del Inter Miami.

Nico González entró en el complemento contra Cabo Verde y fue uno de los puntos más altos.

Por eso, es una posibilidad latente que el técnico evalúa para darle más amplitud por las bandas a la Albiceleste. Si no es titular, González entrará desde el banco y sumará minutos en el segundo tiempo como habitualmente lo viene haciendo.

Con respecto al once inicial frente a Cabo Verde, hay tres cambios confirmados. En la última línea, Nicolás Tagliafico recuperó el puesto y el que saldrá es Facundo Medina. En la mitad de la cancha, Leandro Paredes será el «5» por Thiago Almada. Por último, Julián Álvarez le ganó la pulseada a Lautaro Martínez: la Araña buscará convertir su primer gol en esta cita mundialista.

Probable formación

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.