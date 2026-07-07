Mauricio Pochettino, sobre el caso Balogun: «No fue una situación que nos afectara como grupo»

Entre tanta sospecha y suspicacia, el entrenador Mauricio Pochettino habló tras la eliminación de Estados Unidos de la Copa del Mundo y refirió concretamente al polémico caso de Folaris Balogun, el delantero expulsado que ayer pudo ser titular ante Bélgica.

El DT argentino aseguró que el flojo rendimiento del combinado local anoche y la dura derrota por 4 a 1 ante los europeos no fueron una consecuencia de ese episodio, aunque sí mostró su disgusto por las repercusiones del caso y los mensajes recibidos tras la resolución de FIFA.

“Las actuaciones del exterior no fue una situación que nos afectara como grupo. Hay una regla que la Federación puede aplicar para que el jugador pueda jugar”, expresó.

“Estoy muy decepcionado con las personas que deberían haber entendido la situación y han confundido las cosas. ¿De qué sirve insultar o recibir muchos mensajes negativos o amenazas si mi posición es la del seleccionador? Solo me tengo que ocupar de que el equipo funcione lo mejor posible», resaltó.

¡BLOOPER DE FREESE Y GOL DE BÉLGICA! Estados Unidos de Pochettino ahora pierde 1-3 en octavos de final.



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En lo deportivo, Pochettino se mostró autocrítico respecto al desempeño del equipo: «Me duele mucho la eliminación, pero hoy nunca estuvimos conectados con el juego. Nunca seguimos el flujo del partido, incluso cuando anotamos el 1-1, en la siguiente acción encajamos un gol que no debimos encajar”, apuntó.

Respecto a su futuro, el exentrenador de Tottenham y PSG no dio indicios, sino que se tomará un tiempo para decir cómo continuar su vínculo con la Selección.

“Estoy muy feliz aquí. Hemos construido una buena relación, pero ahora no es el momento de hablar de eso. Ahora se trata de descansar un poco, reflexionar, luego tener algunas conversaciones, y después veremos cuál es la decisión de la Federación y de nosotros”, cerró.