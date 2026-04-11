Todos a la misma hora en el Federal A: Cipo juega en casa, Rincón y Sol de Mayo van de visitantes

La cuarta fecha del torneo Federal A tendrá la particularidad de que los tres equipos regionales saltarán a la cancha hoy en el mismo horario. Desde las 15:30, Cipolletti recibirá a Costa Brava, Deportivo Rincón visitará a Juventud Unida de San Luis y Sol de Mayo enfrentará a Olimpo en Bahía Blanca, en tres cruces picantes ante rivales que arrancaron bien el campeonato.

En La Visera, con el cordobés Jonathan Correa de árbitro, el Albinegro buscará repetir lo que hizo ante San Martín de Mendoza al que le ganó 3-0 en su debut como local. De visitante le costó más ya que perdió 3-1 con Atenas en Río Cuarto y empató 1-1 con Huracán Las Heras en Mendoza. Costa Brava tuvo un buen arranque con un triunfo y dos empates que lo dejaron como uno de los líderes de la zona 3.

Con el mismo registro está Juventud Unida, el otro puntero que será rival del León. El duelo en San Luis tendrá el arbitraje del catamarqueño Maximiliano Silcan Jerez. En el regreso a su cancha histórica, el equipo neuquino derrotó 2-0 a Argentino de Monte Maíz la fecha pasada. En la primera tuvo libre y en la segunda empató 2 a 2 con FADEP de Mendoza.

Por este grupo, los otros dos duelos del día serán: Argentino de Monte Maíz-FADEP en Mendoza a las 16 y Atenas-Huracán Las Heras en Río Cuarto desde las 16:30.

Visita de riesgo al Carminatti

Por la zona 4, Sol de Mayo visitará a Olimpo en el Roberto Carminatti con el tandilense Diego Novelli como juez principal. El Albiceleste le ganó a Santamarina en Mendoza y empató sus dos partidos de local con Germinal y Alvarado. Los bahienses ratificaron su chapa de candidatos al ganar en sus dos presentaciones contra Alvarado y Brown de Madryn. Ya cumplieron con la fecha libre. Por este grupo, el encuentro restante será Germinal-Villa Mitre a partir de las 15 en Rawson.